پرداخت 52 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، در راستای تسهیل شرایط ازدواج، تحکیم بنیان خانواده و جوانی جمعیت، شعب این بانک در سراسر کشور از ابتدای سال 1404 تا پایان آذرماه در مجموع 52 هزار و 138 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری به 24 هزار و 641 نفر از متقاضیان واجد شرایط پرداخت کرده اند.

بر اساس این گزارش، بانک کشاورزی در مقطع نه ماهه نخست سال جاری 11810 فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به مبلغ 39563 میلیارد ریال و 12831 فقره تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به مبلغ 12575 میلیارد ریال به هموطنان پرداخت کرده است.

