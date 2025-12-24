خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پرداخت 52 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری

پرداخت 52 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری
کد خبر : 1732456
لینک کوتاه کپی شد.

بانک کشاورزی تا پایان آذر ماه سال جاری بیش از 52 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری پرداخت کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، در راستای تسهیل شرایط ازدواج، تحکیم بنیان خانواده و جوانی جمعیت، شعب این بانک در سراسر کشور از ابتدای سال 1404 تا پایان آذرماه در مجموع  52 هزار و 138 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری به 24 هزار و 641 نفر از متقاضیان واجد شرایط پرداخت کرده اند.

بر اساس این گزارش، بانک کشاورزی در مقطع نه ماهه نخست سال جاری 11810 فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به مبلغ 39563 میلیارد ریال و 12831 فقره تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به مبلغ 12575 میلیارد ریال به هموطنان پرداخت کرده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا