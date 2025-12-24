خبرگزاری کار ایران
رشد بیش از ۱۰ درصدی "بیمه پارسیان" از محل درآمدها

رشد بیش از ۱۰ درصدی "بیمه پارسیان" از محل درآمدها
آنگونه که در سایت کدال آمده است؛ بیمه پارسیان با نماد بورسی «پارسیان» در دوره ۸‌ ماهه منتهی به ۳۰ آبان‌ماه سال جاری، از محل فروش حق بیمه نسبت به مدت مشابه ماه قبل با رشد ۱۰.۵۶ درصدی روبرو شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بیمه پارسیان با نماد بورسی «پارسیان» و سرمایه ثبت‌شده ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، گزارش عملکرد مالی خود را تا پایان آبان‌ ماه سال جاری در سایت کدال منتشر کرده است.

بر اساس این گزارش، بیمه پارسیان از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه موفق به تحقق درآمد ۱۲۵,۱۱۲,۰۹۸ میلیون ریال از محل فروش حق بیمه شده است و این رقم تا پایان آبان‌ ماه به ۱۳۸,۳۲۳,۹۹۲ میلیون ریال رسیده است که با رشد ۱۰.۵۶  درصدی مواجه شده است و میزان پرداخت خسارت این بیمه نیز   ۸۹,۴۸۰,۰۱۵ اعلام شده است.

رشد بیش از ۱۰ درصدی "بیمه پارسیان" از محل درآمدها

 

