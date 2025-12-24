رشد بیش از ۱۰ درصدی "بیمه پارسیان" از محل درآمدها

به گزارش خبرنگار ایلنا، بیمه پارسیان با نماد بورسی «پارسیان» و سرمایه ثبت‌شده ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، گزارش عملکرد مالی خود را تا پایان آبان‌ ماه سال جاری در سایت کدال منتشر کرده است.

بر اساس این گزارش، بیمه پارسیان از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه موفق به تحقق درآمد ۱۲۵,۱۱۲,۰۹۸ میلیون ریال از محل فروش حق بیمه شده است و این رقم تا پایان آبان‌ ماه به ۱۳۸,۳۲۳,۹۹۲ میلیون ریال رسیده است که با رشد ۱۰.۵۶ درصدی مواجه شده است و میزان پرداخت خسارت این بیمه نیز ۸۹,۴۸۰,۰۱۵ اعلام شده است.

انتهای پیام/