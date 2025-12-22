وکالتیکردن حسابها در مؤسسه اعتباری ملل آغاز شد
همزمان با شروع فرآیند فروش خودروی وارداتی MAZDA EZ60 HYBRID EREV از طریق سامانه اتونوین، فرآیند وکالتیکردن حسابها در مؤسسه اعتباری ملل آغاز شد و متقاضیان میتوانند با بهرهگیری از این امکان، مراحل ثبتنام خود را با سهولت و سرعت بیشتری انجام دهند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی مؤسسه اعتباری ملل: همزمان با آغاز طرح فروش خودروی MAZDA EZ60 HYBRID مدل ۲۰۲۵، امکان وکالتیکردن حسابها در این مؤسسه فراهم شده است. این اقدام با هدف تسهیل فرآیند ثبتنام و ارائه خدمات بانکی سریع و مطمئن به متقاضیان انجام شده و مشتریان گرامی میتوانند در بازه زمانی اعلامشده نسبت به وکالتیکردن حساب خود اقدام کنند.
بر اساس این گزارش، متقاضیان شرکت در طرح فروش این خودرو میتوانند از روز یکشنبه ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ تا روز چهارشنبه ۳ دیماه ۱۴۰۴ با مراجعه به سامانه مربوطه، ضمن وکالتیکردن حساب خود، نسبت به بلوکهکردن مبلغ ۵ میلیارد ریال اقدام کنند. این فرآیند بهمنظور ساماندهی ثبتنام و مدیریت تخصیص خودرو انجام میشود.
این گزارش میافزاید، وکالتیکردن حسابها بهعنوان نخستین گام برای مشارکت در طرح فروش خودروی MAZDA EZ60 HYBRID در نظر گرفته شده و نقش مؤثری در تسریع مراحل بعدی ثبتنام و انجام تعهدات مالی متقاضیان خواهد داشت.
گفتنی است، این خدمت از طریق بسترهای غیرحضوری و آنلاین مؤسسه اعتباری ملل به نشانی metabank724.com در دسترس متقاضیان قرار دارد و موجب صرفهجویی در زمان و افزایش سرعت انجام مراحل ثبتنام میشود.
همچنین، کلیه شعب مؤسسه اعتباری ملل در سراسر کشور آماده ارائه خدمات حضوری وکالتیکردن حسابها به متقاضیان خرید خودروی وارداتی MAZDA EZ60 HYBRID هستند.