عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
بانک مرکزی با افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون موافقت کند
رحیم زارع عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تقویت منابع مالی بانک توسعه تعاون تأکید کرد و گفت: این بانک نقش کلیدی در حمایت از تعاونیها و بنگاههای کوچک دارد و بانک مرکزی باید با افزایش سرمایه آن موافقت کند تا خدمات بانکی در سراسر کشور گسترش یابد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون؛ رحیم زارع عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش محوری بانک توسعه تعاون در تأمین مالی تعاونیها و بنگاههای کوچک اظهار داشت:بانک توسعه تعاون مأموریت دارد از فعالیتهای خرد، تولیدی و اشتغالزا در سراسر کشور حمایت کند؛ بنابراین افزایش سرمایه و تقویت منابع مالی این بانک، اقدامی ضروری برای توسعه خدمات بانکی، بهویژه در مناطق مختلف کشور است.
وی افزود: با توجه به رسالت بانک توسعه تعاون در پشتیبانی از بخش تعاون و بنگاههای کوچک، بانک مرکزی باید رویکرد حمایتیتری اتخاذ کرده و با افزایش سرمایه این بانک موافقت کند تا امکان ایفای مؤثرتر نقش آن در هدایت منابع مالی و تحقق اهداف اقتصادی دولت فراهم شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون بهطور مستقیم موجب ارتقای ظرفیت تسهیلاتدهی، توسعه اشتغال و تقویت کارآفرینی میشود و میتواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی، بهویژه در مناطق کمتر برخوردار، ایفا کند.