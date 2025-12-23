بانک مرکزی با افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون موافقت کند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون؛ رحیم زارع عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش محوری بانک توسعه تعاون در تأمین مالی تعاونی‌ها و بنگاه‌های کوچک اظهار داشت:بانک توسعه تعاون مأموریت دارد از فعالیت‌های خرد، تولیدی و اشتغال‌زا در سراسر کشور حمایت کند؛ بنابراین افزایش سرمایه و تقویت منابع مالی این بانک، اقدامی ضروری برای توسعه خدمات بانکی، به‌ویژه در مناطق مختلف کشور است.

وی افزود: با توجه به رسالت بانک توسعه تعاون در پشتیبانی از بخش تعاون و بنگاه‌های کوچک، بانک مرکزی باید رویکرد حمایتی‌تری اتخاذ کرده و با افزایش سرمایه این بانک موافقت کند تا امکان ایفای مؤثرتر نقش آن در هدایت منابع مالی و تحقق اهداف اقتصادی دولت فراهم شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون به‌طور مستقیم موجب ارتقای ظرفیت تسهیلات‌دهی، توسعه اشتغال و تقویت کارآفرینی می‌شود و می‌تواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار، ایفا کند.

