خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

بانک مرکزی با افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون موافقت کند

بانک مرکزی با افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون موافقت کند
کد خبر : 1731993
لینک کوتاه کپی شد.

رحیم زارع عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تقویت منابع مالی بانک توسعه تعاون تأکید کرد و گفت: این بانک نقش کلیدی در حمایت از تعاونی‌ها و بنگاه‌های کوچک دارد و بانک مرکزی باید با افزایش سرمایه آن موافقت کند تا خدمات بانکی در سراسر کشور گسترش یابد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون؛ رحیم زارع عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش محوری بانک توسعه تعاون در تأمین مالی تعاونی‌ها و بنگاه‌های کوچک اظهار داشت:بانک توسعه تعاون مأموریت دارد از فعالیت‌های خرد، تولیدی و اشتغال‌زا در سراسر کشور حمایت کند؛ بنابراین افزایش سرمایه و تقویت منابع مالی این بانک، اقدامی ضروری برای توسعه خدمات بانکی، به‌ویژه در مناطق مختلف کشور است.

وی افزود: با توجه به رسالت بانک توسعه تعاون در پشتیبانی از بخش تعاون و بنگاه‌های کوچک، بانک مرکزی باید رویکرد حمایتی‌تری اتخاذ کرده و با افزایش سرمایه این بانک موافقت کند تا امکان ایفای مؤثرتر نقش آن در هدایت منابع مالی و تحقق اهداف اقتصادی دولت فراهم شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون به‌طور مستقیم موجب ارتقای ظرفیت تسهیلات‌دهی، توسعه اشتغال و تقویت کارآفرینی می‌شود و می‌تواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار، ایفا کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا