بانک توسعه صادرات ایران؛
همراه بنگاههای اقتصادی در مسیر رشد و صادرات
در راستای توسعه بازاریابی بانکی، تشریح خدمات نوین و معرفی دستاوردهای بانک توسعه صادرات ایران، مسئولین شعبه مشهد با حضور در تعدادی از بنگاههای اقتصادی استان، ضمن برگزاری جلسات تخصصی با مدیران شرکتها، از خطوط تولید این واحدها بازدید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران؛ این بازدیدها با هدف تقویت ارتباط مؤثر با فعالان اقتصادی، بررسی نیازها و چالشهای واحدهای تولیدی و توسعه همکاریهای متقابل انجام شد.
در جریان این برنامه، حامد گرجستانی رئیس شعبه مشهد بانک توسعه صادرات ایران، خدمات و ظرفیتهای حمایتی بانک از جمله بسته خدماتی «الماسان» را به مدیران شرکتها معرفی و تشریح کرد.
بر اساس این گزارش، شرکت «ایران رنگکار» بهعنوان صادرکننده نمونه استانی و همچنین شرکت «شفیع سازه شرق» از جمله مجموعههایی بودند که مورد بازدید مسئولان و کارشناسان شعبه مشهد قرار گرفتند.
در این بازدیدها، ضمن برگزاری نشستهای تخصصی با مدیران شرکتها و آشنایی با فرآیندهای تولید، لوح تقدیر به مدیران شرکت ایران رنگکار به عنوان یکی از صادرکنندگان نمونه اهداء شد.
همچنین در این جلسات، با بررسی نیازهای مالی و بانکی این واحدهای صنعتی، مدیران شرکتها به بهرهمندی از خدمات متنوع و تسهیلات بانک توسعه صادرات ایران و توسعه همکاریهای بانکی دعوت شدند.
این اقدامات در راستای حمایت از تولید، صادرات و تقویت نقش بانک در پشتیبانی از بنگاههای اقتصادی استان خراسان رضوی انجام شد.