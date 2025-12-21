به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌ عمومی بانک توسعه صادرات ایران؛ این بازدیدها با هدف تقویت ارتباط مؤثر با فعالان اقتصادی، بررسی نیازها و چالش‌های واحدهای تولیدی و توسعه همکاری‌های متقابل انجام شد.

در جریان این برنامه، حامد گرجستانی رئیس شعبه مشهد بانک توسعه صادرات ایران، خدمات و ظرفیت‌های حمایتی بانک از جمله بسته خدماتی «الماسان» را به مدیران شرکت‌ها معرفی و تشریح کرد.

بر اساس این گزارش، شرکت «ایران رنگ‌کار» به‌عنوان صادرکننده نمونه استانی و همچنین شرکت «شفیع سازه شرق» از جمله مجموعه‌هایی بودند که مورد بازدید مسئولان و کارشناسان شعبه مشهد قرار گرفتند.

در این بازدیدها، ضمن برگزاری نشست‌های تخصصی با مدیران شرکت‌ها و آشنایی با فرآیندهای تولید، لوح تقدیر به مدیران شرکت ایران رنگ‌کار به عنوان یکی از صادرکنندگان نمونه اهداء شد.

همچنین در این جلسات، با بررسی نیازهای مالی و بانکی این واحدهای صنعتی، مدیران شرکت‌ها به بهره‌مندی از خدمات متنوع و تسهیلات بانک توسعه صادرات ایران و توسعه همکاری‌های بانکی دعوت شدند.

این اقدامات در راستای حمایت از تولید، صادرات و تقویت نقش بانک در پشتیبانی از بنگاه‌های اقتصادی استان خراسان رضوی انجام شد.

