پرداخت بیش از 100 درصد سهمیه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در بانک توسعه تعاون

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون؛ بانک توسعه تعاون اعلام کرد از ابتدای سال جاری تا هفدهم آبان‌ماه، بیش از ۱۰۵ درصد از سهمیه تکلیفی تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و ۱۱۶ درصد از سهمیه تسهیلات فرزندآوری را به متقاضیان پرداخت کرده است.

بر اساس اعلام این بانک، با وجود محدودیت منابع، عدم برخورداری از معافیت محدودیت‌های رشد ترازنامه‌ای و ضرورت تخصیص بخشی از منابع به بخش تعاون، میزان پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری فراتر از برنامه تکلیفی تعیین‌شده محقق شده است.

سهمیه ابلاغی بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ازدواج تا پایان آبان‌ماه سال جاری، ۱۳ هزار و ۳۳۰ میلیارد ریال تعیین شده بود که تا هفدهم آبان‌ماه، بیش از ۱۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده و بدین ترتیب، عملکرد بانک توسعه تعاون در این بخش به بیش از ۱۰۵ درصد سهمیه مصوب رسیده است. همچنین در حوزه تسهیلات فرزندآوری نیز تا هفدهم آبان‌ماه، ۱۱۶ درصد از سهمیه تعیین‌شده پرداخت شده است.

در کنار تحقق فراتر از سهمیه‌های تکلیفی، بانک توسعه تعاون با اجرای طرح تسهیلاتی «وصال»، حمایت خود از ازدواج جوانان را تقویت کرده است. این طرح در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی بانک و با هدف تسهیل ازدواج و تأمین هزینه‌های ضروری زندگی مشترک، به‌عنوان یک وام تکمیلی ویژه زوج‌های جوان طراحی شده است.

بر اساس ضوابط این طرح، زوج‌هایی که از طریق سامانه بانک مرکزی معرفی شده و تسهیلات ازدواج خود را از بانک توسعه تعاون دریافت کرده‌اند، می‌توانند در صورت تودیع وام ازدواج حداکثر تا ۶۰ روز پس از دریافت، از تسهیلات وصال بهره‌مند شوند.

سقف تسهیلات طرح وصال ۱,۵۰۰ میلیون ریال تعیین شده و این تسهیلات با نرخ سود ۴ درصد برای وام‌های قرض‌الحسنه و ۱۵ درصد برای تسهیلات مرابحه ارائه می‌شود. بازپرداخت این وام نیز بین ۱۲ تا ۳۶ ماه بوده و متقاضیان بدون نیاز به ارائه مجدد مدارک می‌توانند از این حمایت مالی استفاده کنند.

بانک توسعه تعاون اعلام کرده است که طرح وصال، پشتیبانی مالی مطمئنی برای پوشش هزینه‌های اولیه ازدواج فراهم می‌کند و فرصتی مناسب برای زوج‌های جوان به‌شمار می‌رود تا علاوه بر وام ازدواج، از یک تسهیلات کم‌بهره و سریع برای آغاز زندگی مشترک بهره‌مند شوند.

انتهای پیام/