تعیین ساعات کاری واحدهای صف و ستاد بانک توسعه تعاون در بازه اول دی تا پانزدهم فروردین ۱۴۰۵
بنابر اعلام شورای هماهنگی بانکها و مدیریت سرمایه انسانی بانک توسعه تعاون، ساعات کاری واحدهای صف و ستاد بانک از روز اول دیماه ۱۴۰۴ تا پانزدهم فروردینماه ۱۴۰۵ تغییر میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی بانک توسعه تعاون؛ بر اساس این اطلاعیه، ساعات حضور کارکنان شعب بانک توسعه تعاون در سراسر کشور در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۰۷:۰۰ تا ۱۴:۰۰ و در روز پنجشنبه از ساعت ۰۷:۰۰ تا ۱۳:۰۰ تعیین شده است. همچنین، خدمترسانی به مشتریان در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۰۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰ و در روز پنجشنبه از ساعت ۰۷:۳۰ تا ۱۲:۳۰ خواهد بود.
ساعات کاری واحدهای ستادی بانک توسعه تعاون در تهران نیز از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۰۷:۰۰ تا ۱۴:۰۰ خواهد بود.
شایان ذکر است؛ در صورت اعلام ساعات کاری متفاوت از سوی شورای هماهنگی بانکهای استان یا استانداریها، ساعات اعلامی از سوی این مراجع، مبنای ارائه خدمات در شعب و مدیریتهای شعب استانها خواهد بود.