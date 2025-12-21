خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تعیین ساعات کاری واحدهای صف و ستاد بانک توسعه تعاون در بازه اول دی تا پانزدهم فروردین ۱۴۰۵

تعیین ساعات کاری واحدهای صف و ستاد بانک توسعه تعاون در بازه اول دی تا پانزدهم فروردین ۱۴۰۵
کد خبر : 1730832
لینک کوتاه کپی شد.

بنابر اعلام شورای هماهنگی بانک‌ها و مدیریت سرمایه انسانی بانک توسعه تعاون، ساعات کاری واحدهای صف و ستاد بانک‌ از روز اول دی‌ماه ۱۴۰۴ تا پانزدهم فروردین‌ماه ۱۴۰۵ تغییر می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی بانک توسعه تعاون؛  بر اساس این اطلاعیه، ساعات حضور کارکنان شعب بانک‌ توسعه تعاون در سراسر کشور در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۰۷:۰۰ تا ۱۴:۰۰ و در روز پنجشنبه از ساعت ۰۷:۰۰ تا ۱۳:۰۰ تعیین شده است. همچنین، خدمت‌رسانی به مشتریان در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۰۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰ و در روز پنجشنبه از ساعت ۰۷:۳۰ تا ۱۲:۳۰ خواهد بود.

ساعات کاری واحدهای ستادی بانک‌ توسعه تعاون در تهران نیز از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۰۷:۰۰ تا ۱۴:۰۰ خواهد بود.

شایان ذکر است؛ در صورت اعلام ساعات کاری متفاوت از سوی شورای هماهنگی بانک‌های استان یا استانداری‌ها، ساعات اعلامی از سوی این مراجع، مبنای ارائه خدمات در شعب و مدیریت‌های شعب استان‌ها خواهد بود.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن