سرویسهای ابری در بانکداری: چرا اکنون مهم شدهاند؟
بانکها سالهاست از زیرساختهای فناوری اطلاعات استفاده میکنند، اما تا همین اواخر، واژهی «ابر» در دنیای بانکداری مترادف با «ریسک» بود.
به گزارش ایلنا: بانکها سالهاست از زیرساختهای فناوری اطلاعات استفاده میکنند، اما تا همین اواخر، واژهی «ابر» در دنیای بانکداری مترادف با «ریسک» بود. اکنون اما شرایط تغییر کرده است. از بانکهای جهانی تا مؤسسات مالی محلی، همه در حال انتقال دادهها و فرایندهای خود به فضای ابری هستند. چرا؟
چون در عصر داده و چابکی، دیگر سرورهای سنتی پاسخگوی نیاز سرعت، امنیت و نوآوری نیستند. در این گزارش، بررسی میکنیم که چرا سرویسهای ابری در بانکداری امروز حیاتی شدهاند و این تغییر چه پیامدهایی برای آیندهی بانکها دارد.