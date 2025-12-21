خبرگزاری کار ایران
یک ماهه وام بگیرید؛ طرح تسهیلاتی "همای ملل" وامی فوری و آسان

مؤسسه اعتباری ملل در راستای رویکرد مشتری‌مداری و با هدف رفع نیازهای ضروری اشخاص حقیقی، طرح تسهیلات قرض‌الحسنه «همای ملل» را با شرایط ویژه ارائه کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط‌عمومی مؤسسه اعتباری ملل: در قالب طرح «همای ملل»، اشخاص حقیقی با افتتاح حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز ویژه این طرح و پس از گذشت حداقل ١ ماه، امکان دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه تا سقف ٣ میلیارد ریال را خواهند داشت. میزان تسهیلات بر اساس میانگین حساب متقاضی محاسبه شده و تا ٤ برابر میانگین حساب قابل پرداخت است.

بر اساس ضوابط این طرح، تسهیلات با کارمزد ٤ درصد سالیانه و مدت بازپرداخت حداکثر ٦٠ ماهه ارائه می‌شود. مدت سپرده‌گذاری برای بهره‌مندی از این طرح از ١ ماه تا ١٢ ماه تعیین شده است.

از دیگر مزایای طرح «همای ملل» می‌توان به امکان واگذاری امتیاز تسهیلات به بستگان، بدون محدودیت و واگذاری امتیاز  به سایر اشخاص اشاره کرد. 

مهلت افتتاح حساب جهت بهره‌مندی از طرح «همای ملل» تا پایان سال ١۴٠۴ تعیین شده است. علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به وب‌سایت رسمی مؤسسه اعتباری ملل به نشانی melalbank.ir یا به شعب این مؤسسه در سراسر کشور مراجعه کنند.

 

