سرمایه بانک توسعه تعاون باید افزایش یابد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون؛ مهدی اسماعیلی، نماینده مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون گفت: این بانک در سال‌های اخیر عملکردی فراتر از وظایف قانونی خود داشته و نقش مؤثری در حمایت از کسب‌وکارهای خرد، تعاونی‌ها و تولیدکنندگان کوچک ایفا کرده است.

وی افزود: بانک توسعه تعاون با جهت‌گیری صحیح در حمایت از بخش تعاون و تولید ملی، توانسته است با پرداخت تسهیلات هدفمند، به رونق اقتصادی و تقویت بنیه تولیدی کشور کمک کند و افزایش سرمایه بانک، امکان گسترش این حمایت‌ها را فراهم خواهد کرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و وجود تحریم‌ها تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی از افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون حمایت می‌کند و تلاش خواهد شد با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اهداف عالیه این بانک در سال آینده محقق شود.

اسماعیلی با بیان اینکه در سال‌های اخیر بیش از ۲۲۵ هزار فقره تسهیلات خرد در قالب طرح‌های مختلف به مردم در سراسر کشور پرداخت شده است، گفت: در بخش تسهیلات تکلیفی ازدواج نیز تنها در هشت ماهه اخیر، حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به زوج‌های جوان پرداخت شده که تحقق ۱۱۶ درصدی سهمیه ابلاغی را نشان می‌دهد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بانک توسعه تعاون در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی نیز عملکرد قابل قبولی داشته و در پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و حمایت از زنان سرپرست خانوار، گام‌های مؤثری برداشته است.

وی خاطرنشان کرد: کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده باید متناسب با عملکرد و مأموریت‌های بانک توسعه تعاون، افزایش سرمایه این بانک را در نظر بگیرد و کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی، از این موضوع حمایت خواهد کرد.

اسماعیلی در پایان تأکید کرد: با افزایش سرمایه، بانک توسعه تعاون بیش از گذشته می‌تواند حامی جامعه کارگری، تعاونی‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط باشد و نقش خود را در ایجاد اشتغال و تقویت بخش اجتماعی کشور پررنگ‌تر کند.

