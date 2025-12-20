به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی بانک توسعه صادرات ایران؛ در جریان این بازدیدها، ابوالفضل سلمان رئیس شعبه اصفهان این بانک ضمن تشریح جزییات بسته‌های خدماتی و سیاست‌های اعتباری بانک بر ضرورت تمرکز هرچه بیشتر حساب‌ها نزد بانک توسعه صادرات ایران و بهره‌مندی حداکثری شرکت‌ها از سبد محصولات و خدمات این بانک در قالب طرح الماسان تأکید شد.

وی خاطر نشان کرد: این رویکرد با هدف ارائه خدمات مالی متنوع‌تر و پاسخ‌گویی مؤثرتر به نیازهای بنگاه‌های اقتصادی دنبال می‌شود.

بر اساس این گزارش، در آذرماه ۱۴۰۴، شرکت‌های «دانش قطعه ثمین» و «هوا تجهیز بهار» به‌عنوان دو شرکت دانش‌بنیان مستقر در شهرک علمی و فناوری اصفهان مورد بازدید قرار گرفتند. این شرکت‌ها در حوزه ارائه خدمات پیمانکاری به سازمان‌های مختلف از جمله وزارت نفت و همچنین تولید قطعات و تجهیزات دانش‌بنیان نظیر کمپرسور هوا، دستگاه‌های اکسیژن‌ساز و دوش‌های اضطراری فعالیت دارند.

همچنین، شرکت «توسعه یراق کدخدایان» تولیدکننده یراق‌آلات شامل قفل، دستگیره و لولای در با برند «یراق تیک» دیگر مجموعه‌ای بود که در قالب این برنامه بازاریابی مورد بازدید قرار گرفت.

در ادامه از شرکت «آرسس هیراد نقش جهان» فعال در حوزه واردات و تأمین قطعات خودروهای سواری سبک و خودروهای سنگین نیز بازدید شد و زمینه‌های توسعه تعاملات بانکی و استفاده از خدمات متنوع بانک توسعه صادرات ایران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

