جشنواره بین‌المللی کاریکاتور پول و سرمایه به ایستگاه پایانی ارسال آثار نزدیک شد

مهلت ارسال آثار به نخستین جشنواره بین‌المللی کاریکاتور با موضوع «پول و سرمایه» پنج روز دیگر در روز 30 آذر 1404 به پایان می‌رسد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، تاکنون بیش از ۳۰۰ اثر از هنرمندان ۳۲ کشور جهان به این رویداد هنری بین‌المللی ارسال شده که نشان‌دهنده استقبال گسترده هنرمندان و اهمیت جهانی موضوع جشنواره است.

این جشنواره به همت بانک توسعه صادرات ایران و شرکت تأمین سرمایه تمدن و با هدف نگاهی خلاقانه، انتقادی و اندیشمندانه به نقش پول و سرمایه در زندگی انسان معاصر برگزار می‌شود. در این رویداد، هنرمندان با بهره‌گیری از زبان طنز و تصویر، به بررسی ابعاد گوناگون پول و سرمایه می‌پردازند؛ از تأثیر آن بر روابط فردی و اجتماعی و چالش‌های نظام بانکی و امنیت سرمایه، تا تنوع مسیرهای سرمایه‌گذاری، نوسانات بازارهای مالی و رمزارزها و نقش سرمایه‌گذاری در رشد اقتصادی و توسعه صادرات.

بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، فرآیند داوری آثار از سوم دی‌ماه آغاز خواهد شد و پس از رتبه‌بندی آثار منتخب، کاریکاتورهای برگزیده در قالب نمایشگاهی در معرض دید عموم قرار می‌گیرد. همچنین کتابی شامل ۲۰۰ اثر منتخب جشنواره منتشر خواهد شد.

هدف اصلی این جشنواره، ترسیم چهره‌ای چندوجهی از مفهوم سرمایه در جهان امروز و ایجاد پلی میان نگاه هنرمندانه، آگاهی‌بخشی و نقد سازنده برای شکل‌دهی به آینده‌ای آگاهانه‌تر است.

 

