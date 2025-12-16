خبرگزاری کار ایران
اجرای طرح «اتصال» در شرق استان گلستان با حمایت بانک توسعه تعاون

نشست بررسی اجرای طرح اتصال زنجیره ارزش تولید پوشاک در شرق استان گلستان با حضور امیرهوشنگ عصارزاده، مدیرعامل بانک توسعه تعاون کشور، و جمعی از تولیدکنندگان و مسئولان استانی در شهرستان گالیکش برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان گلستان، امیرهوشنگ عصارزاده در جریان سفر خود به استان گلستان با تولیدکنندگان فعال شرق استان دیدار و گفت‌وگو کرد.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون در سفر به شهرستان گالیکش با حضور در کارگاه‌های تولیدی خانگی پوشاک، از نزدیک در جریان روند فعالیت، ظرفیت‌ها و چالش‌های پیش‌روی تولیدکنندگان پوشاک قرار گرفت. وی در این بازدیدها با تولیدکنندگان گفت‌وگوی مستقیم داشت و مسائل آنان را مورد بررسی قرار داد.

در ادامه، نشست بررسی موانع اجرای طرح اتصال زنجیره ارزش تولید پوشاک در فرمانداری شهرستان گالیکش و با حضور جمعی از تولیدکنندگان پوشاک برگزار شد و فعالان این حوزه به بیان دیدگاه‌ها، مشکلات و مطالبات خود پرداختند.

عصارزاده با اشاره به نقش بانک توسعه تعاون در حمایت از بخش تولید اظهار کرد: سیاست‌های بانک توسعه تعاون بر حمایت از فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زا، به‌ویژه در حوزه مشاغل خرد و کارگاه‌های کوچک، متمرکز است و تلاش می‌شود منابع موجود به شکل هدفمند در این مسیر به‌کار گرفته شود.

به گفته وی، رویکرد بانک، پرداخت تسهیلات در راستای ایجاد اشتغال پایدار و جلوگیری از بروز مشکلاتی همچون بدهکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی در آینده است.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون بر اولویت بخشی حمایت از تولیدکنندگان خانگی و کارگاه‌های کوچک پوشاک، بر لزوم فراهم‌سازی زیرساخت‌ها، ابزارهای مناسب تولید و طراحی سازوکارهای حمایتی متناسب با شرایط این بخش تأکید کرد.

وی تشکیل تعاونی‌ها را یکی از راهکارهای مؤثر در تقویت زنجیره ارزش پوشاک دانست و گفت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های تولیدکنندگان خرد در قالب تعاونی‌ها می‌تواند به توزیع عادلانه‌تر سرمایه، افزایش قدرت چانه‌زنی و ارتقای جایگاه اقتصادی این فعالان منجر شود.

در این نشست، تولیدکنندگان پوشاک شهرستان گالیکش خواسته‌های اصلی خود را دریافت تسهیلات حمایتی، ایجاد ارتباط مستقیم با صنایع مادر و دسترسی به بازارهای هدف عنوان کردند. آنان تأکید کردند کمبود سرمایه برای راه‌اندازی کارگاه‌های مستقل، موجب وابستگی به واسطه‌ها شده و این موضوع کاهش درآمد و افزایش دغدغه‌های معیشتی را در پی داشته است.

سیدنجیب حسینی، نماینده شهرستان‌های کلاله، گالیکش و مینودشت، در این نشست با تأکید بر ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی اشتغال‌زا گفت: آماده‌ام با همراهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک توسعه تعاون، پیگیری‌های لازم برای رفع مشکلات تولیدکنندگان شهرستان گالیکش را انجام دهم.

ایوب هلاکو، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان نیز با تأکید بر لزوم تغییر جهت سیاست‌های حمایتی اظهار کرد: حمایت از تولیدکنندگان خرد و اقشار کمتر برخوردار باید در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد و تولیدکنندگان پوشاک گالیکش علاوه بر حمایت مالی، به پشتیبانی در حوزه تولید، فروش و بازاررسانی نیاز دارند.

وی افزود: این نشست گامی مؤثر در جهت شناسایی موانع و تقویت زنجیره ارزش تولید پوشاک در شهرستان گالیکش است و امید می‌رود با حمایت‌های مالی و ساختاری، شرایط بهتری برای تولیدکنندگان و دوزندگان این منطقه فراهم شود.

در پایان این نشست، بر استمرار برگزاری جلسات کارشناسی و پیگیری مطالبات تولیدکنندگان به‌منظور تقویت زنجیره ارزش تولید پوشاک در شرق استان گلستان تأکید شد.

گفتنی است در این نشست، ایرانی عضو هیئت مدیره بانک توسعه تعاون، جمعی از معاونین و مدیران بانک، سیدنجیب حسینی، نماینده شهرستان‌های کلاله، گالیکش و مینودشت، فرمانداران شهرستان‌های گالیکش، مینودشت، کلاله و مراوه‌تپه، ایوب هلاکو مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، حمیدرضا ملک مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان گلستان و جمعی از تولیدکنندگان پوشاک حضور داشتند.

لازم به ذکر است که طرح «اتصال» با هدف پیوند هدفمند میان تولیدکنندگان خرد، کارگاه‌های خانگی، صنایع مادر و بازارهای مصرف طراحی شده و تلاش دارد با حذف واسطه‌های غیرضروری، ارتقای بهره‌وری، افزایش درآمد تولیدکنندگان و شکل‌دهی زنجیره‌ای منسجم از تولید تا فروش، زمینه ایجاد اشتغال پایدار و توسعه متوازن اقتصادی در مناطق کمتر برخوردار، به‌ویژه شرق استان گلستان، را فراهم کند.

 

