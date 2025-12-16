خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امکان ثبت‌نام در طرح فروش خودروهای وارداتی با ارائه حساب وکالتی بانک توسعه تعاون

امکان ثبت‌نام در طرح فروش خودروهای وارداتی با ارائه حساب وکالتی بانک توسعه تعاون
کد خبر : 1728754
لینک کوتاه کپی شد.

امکان ثبت‌نام در طرح فروش خودرو وارداتی با ارائه حساب وکالتی بانک توسعه تعاون فراهم شد.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی بانک توسعه تعاون، امکان معرفی حساب وکالتی مشتریان بانک توسعه تعاون جهت ثبت‌نام در طرح‌های خودروهای وارداتی از طریق سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی (salecars.ir)فراهم شده است.

مشتریان بانک توسعه تعاون که حساب‌های خود را در این بانک متمرکز کرده‌اند، می‌توانند از طریق حساب این بانک، فرآیندهای مربوط به ثبت‌نام خودرو را انجام دهند.

شایان ذکر است مشتریانی که متقاضی ثبت‌نام در طرح فروش می‌باشند، می‌بایست از تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ لغایت ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ با مراجعه به سامانه بانکداری مجازی بانک توسعه تعاون به نشانی اینترنتی:

https://vb.ttbank.ir

نسبت به وکالتی نمودن حساب و مسدود نمودن مبلغ ۵ میلیارد ریال اقدام نمایند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری