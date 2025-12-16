خبرگزاری کار ایران
قواعد معاملات صندوق های نقره مشابه طلاست

قواعد معاملات صندوق های نقره مشابه طلاست
مدیر بازار مشتقه و ابزارهای نوین مالی بورس کالای ایران گفت: قواعد معاملات صندوق های نقره مشابه طلاست.

به گزارش ایلنا، رحمان آراسته مدیر بازار مشتقه و ابزارهای نوین مالی بورس کالای ایران با اشاره به رونمایی از صندوق‌های مبتنی بر نقره در بورس کالا ظرف روزهای آینده، گفت: در پی اقدام راهبردی سازمان بورس و اوراق بهادار در صدور مجوز تأسیس صندوق‌های مبتنی بر اوراق بهادار نقره، بورس کالا پس از تکمیل مدارک نهادهای مالی، آمادگی خود برای آغاز پذیره‌نویسی این صندوق‌ها را طی هفته جاری به سازمان بورس اعلام خواهد کرد.

 آراسته با اشاره به مشخصات معاملاتی این صندوق‌ها به کالاخبر ،گفت: معاملات صندوق‌های نقره، مشابه صندوق‌های طلا، از ساعت ۱۲ تا ۱۸ انجام می‌شود و دامنه نوسان قیمت آن‌ها ۱۰ درصد تعیین شده است.

مدیر بازار مشتقه و ابزارهای نوین مالی بورس کالا همچنین اعلام کرد: با اعمال تغییرات در زیرساخت‌های بازار مشتقه و گواهی سپرده کالایی از هفته آینده، مقدمات راه‌اندازی قراردادهای اختیار معامله نقره نیز فراهم خواهد شد. به این ترتیب، زنجیره ابزارهای مالی نقره در بورس کالای ایران به‌صورت کامل در دسترس فعالان بازار قرار می‌گیرد.

