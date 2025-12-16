به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، این بانک در راستای حمایت از تولید، صادرات و تقویت بخش‌های مولد اقتصاد، در شش‌ماهه نخست سال جاری اقدام به پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور کرده است.

بر اساس این گزارش، از مجموع تسهیلات پرداخت ‌شده، مبلغ ۱۵۴ هزار و ۳۰۱ میلیارد ریال به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته که معادل ۴۶ درصد از کل تسهیلات اعطایی است و این بخش را در صدر دریافت‌کنندگان منابع بانکی قرار می‌دهد.

همچنین بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی با دریافت ۱۰۳ هزار و ۲۷۲ میلیارد ریال تسهیلات، سهمی معادل ۳۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده و در جایگاه دوم قرار گرفته است.

در این مدت، مبلغ۴۶ هزار و ۸۸۹ میلیارد ریال نیز به حوزه خدمات، بازرگانی و سایر صنایع، ۲۸ هزار و ۳۱۰ میلیارد ریال تسهیلات به بخش شیمیایی و پتروشیمی و۲ هزار و ۳۶۹ میلیارد ریال به خدمات فنی و مهندسی و اختصاص یافته است.

این آمار نشان‌دهنده تمرکز بانک توسعه صادرات ایران بر حمایت هدفمند از بخش‌های پیشران اقتصادی، به‌ویژه صنعت، معدن و کشاورزی، با هدف تقویت تولید و توسعه صادرات غیرنفتی کشور است.

