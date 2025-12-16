خبرگزاری کار ایران
بانک مرکزی نظرسنجی صیانت از مشتریان بانکی را آغاز کرد

بانک مرکزی نظرسنجی صیانت از مشتریان بانکی را آغاز کرد
بانک مرکزی از مشتریان شبکه بانکی برای شرکت در نظرسنجی به منظور رتبه بندی بانک ها در شاخص‌های صیانت از مشتریان، دعوت کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران؛ هم‌زمان با برگزاری «نخستین رویداد تنظیم‌گری و نظارت؛ همایش صیانت از مشتریان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، چالش ها و راهکارها» در تاریخ ۲۲ دی‌ماه سال جاری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نظرسنجی صیانت از مشتریان بانکی را از تاریخ ۱۹ آذرماه 1404 آغاز کرد. این فرآیند تا 15دی‌ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

بنا بر این گزارش؛ این نظرسنجی با هدف دریافت ارزیابی مشتریان از جنبه‌هایی همچون رفتار و تعامل کارکنان، سرعت و کیفیت خدمات، شفافیت اطلاعات بانکی، سهولت استفاده از خدمات الکترونیکی و نحوه رسیدگی به شکایات طراحی شده است و نتایج آن، یکی از مبانی اصلی انتخاب بانک ها و مؤسسات اعتباری برتر از منظر صیانت از مشتریان خواهد بود.

لازم به ذکر است؛ تنظیم‌گری و نظارت کارآمد در شبکه بانکی، از ارکان بنیادین ثبات مالی و تقویت اعتماد عمومی محسوب می‌شود. در دوره‌ای که نقش بانک‌ها در تأمین مالی، گردش سالم نقدینگی، کمک به رونق تولید و توسعه خدمات دیجیتال و استفاده از فناوری های نوین روز به روز درحال گسترش است، بهره‌گیری از بازخوردهای واقعی مشتریان به‌عنوان یکی از منابع معتبر ارزیابی عملکرد، اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. در این چارچوب، صیانت از حقوق مشتریان و سنجش میزان رضایتمندی آنان یکی از شاخص‌های کلیدی برای بهبود کیفیت خدمات و ارتقای پاسخگویی بانک‌ها به شمار می‌رود.

هموطنان گرامی می‌توانند از طریق لینک رسمی زیر در نظرسنجی شرکت نمایند:

لینک: https://cbi.ir/survey/34064.aspx

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
