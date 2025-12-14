تشریح عملکرد و برنامههای بانک مهر ایران از زبان مدیرعامل+ ویدیو
غلامرضا فتحعلی، مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران، در نشست خبری دیروز به مناسبت سالروز تأسیس بانک، عملکرد سال ۱۴۰۴، رشد ۳۵ درصدی منابع، تحقق ۹۳ درصد برنامههای مصوب و برنامههای توسعه بانکداری دیجیتال و افزایش سرمایه تا ۲۲ همت را تشریح کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست خبری غلامرضا فتحعلی، مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران، دیروز و همزمان با سالروز تأسیس این بانک برگزار شد. در این نشست، عملکرد بانک در سال ۱۴۰۴ و برنامههای توسعهای آن در حوزه سرمایه، بانکداری دیجیتال، شبکه شعب و تسهیلات قرضالحسنه تشریح شد.
فتحعلی با اشاره به آغاز فعالیت بانک از سال ۱۳۸۶ اعلام کرد: بانک قرضالحسنه مهر ایران با پایان هجدهمین سال فعالیت خود، وارد نوزدهمین سال شده و در این مدت تلاش کرده با اتکا به منابع قرضالحسنه و ارائه خدمات استاندارد بانکی، نقش مؤثری در توسعه عدالت مالی و حمایت از اقشار خرد جامعه ایفاء کند.
وی افزود: تا پایان ۱۹ آذرماه ۱۴۰۴، بانک موفق به تحقق ۹۳ درصد برنامههای مصوب سال جاری شده و رشد منابع آن به ۳۵ درصد رسیده که این رقم بالاتر از رشد نقدینگی کشور است.
مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران درباره سرمایه بانک گفت: سرمایه ثبتی بانک در حال حاضر ۱۵ همت است که بیش از ۹۰ درصد آن از محل عملیات بانکی تأمین شده و نه آورده نقدی سهامداران.
به گفته وی، در صورت موافقت نهادهای ذیربط، سرمایه بانک تا پایان سال به ۲۲ همت افزایش خواهد یافت که نقش مهمی در بهبود نسبتهای احتیاطی و افزایش تابآوری بانک دارد.
فتحعلی با اشاره به گستره فعالیت بانک در کشور اظهار داشت: بانک قرضالحسنه مهر ایران هماکنون با ۵۳۱ شعبه فعال در حدود ۳۳۰ شهر و مرکز استان به مشتریان خدمات ارائه میدهد. توسعه بانکداری دیجیتال یکی از اولویتهای اصلی بانک است و توسعه شعب با هدف افزایش بهرهوری و بر اساس نیاز بازار دنبال میشود.
مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران همچنین از برنامه افزایش تعداد شعب در تهران پس از اخذ مجوزهای بانک مرکزی خبر داد.
وی با بیان اینکه بانک نزدیک به ۲۲ میلیون مشتری دارد، افزود: ۹۹.۷ درصد مشتریان بانک حقیقی هستند و ۸۲ درصد سپردهها متعلق به اشخاص حقیقی است. همچنین ۵۸ درصد افتتاح حسابها و ۷۸ درصد پرداخت تسهیلات به صورت غیرحضوری انجام میشود که این موضوع موجب کاهش زمان انتظار و تسهیل دسترسی مشتریان به خدمات بانکی شده است.
مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران در ادامه به تسهیلات تکلیفی اشاره کرد و گفت: تاکنون بیش از ۶.۳ همت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری پرداخت شده و ۷۳ درصد از بودجه پیشبینیشده این بخش محقق شده است.
وی نسبت مطالبات غیرجاری بانک را حدود یک درصد عنوان کرد که از پایینترین ارقام در شبکه بانکی کشور محسوب میشود.
فتحعلی در پایان با اشاره به استفاده از هوش مصنوعی و اعتبارسنجی هوشمند در فرآیند پرداخت تسهیلات، این اقدام را گامی مهم در حفظ کرامت مشتریان و افزایش شفافیت عملکرد بانک دانست.
در ادامه، بخشی از این نشست خبری را میبینید: