بخش عمدهای از تسهیلات بانک توسعه تعاون به بنگاههای کوچک و متوسط پرداخت میشود
امیرهوشنگ عصارزاده با تشریح مأموریتهای محوله به بانک توسعه تعاون بیان کرد: بانک توسعه تعاون بر اساس فلسفه وجودی خود بخش عمده خدمات و تسهیلات را به بنگاههای کوچک و متوسط ارائه میدهد؛ بنگاههایی که بیشتر آنها در قالب تعاونیها فعالیت میکنند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون؛ در کنار این گروه، بخش قابلتوجهی از مردم نیز در چارچوب تسهیلات عمومی از خدمات بانک استفاده میکنند. این دو دسته یعنی تسهیلات عمومی و تسهیلات بنگاههای کوچک و متوسط، بخش قابل توجهی از سبد تسهیلات بانک را تشکیل میدهند.
او افزود: تسهیلات تکلیفی نظیر ازدواج و فرزندآوری نیز در همین چارچوب قرار دارد و خوشبختانه بانک در سالهای اخیر در انجام این تکالیف عملکردی فراتر از ۱۰۰ درصد داشته است.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون با اشاره به آمار هشتماهه نخست سال گفت: در این مدت بیش از ۲۲۵ هزار فقره تسهیلات خرد در قالب طرحهای مختلف به مردم در سراسر کشور پرداخت شده است. در بخش تسهیلات تکلیفی ازدواج نیز تنها در همین هشتماهه حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات با تحقق ۱۱۶ درصد سهمیه ابلاغی به زوجهای جوان پرداخت شده است.
وی تأکید کرد: بانک علاوه بر تکالیف حوزه خانواده، در اشتغال نیز وظایف مهمی دارد؛ از جمله پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ در استانهای مختلف. همچنین در یک سال گذشته حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاههای کوچک و متوسط ـ عمدتاً تولیدی و تعاونی ـ پرداخت شده است. در بخش تسهیلات عمومی نیز عددی نزدیک به ۳۵ هزار میلیارد تومان اختصاص یافته که سهم بالایی در بهرهمندی هموطنان از منابع مالی دارد.