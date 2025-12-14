خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بخش عمده‌ای از تسهیلات بانک توسعه تعاون به بنگاه‌های کوچک و متوسط پرداخت می‌شود

بخش عمده‌ای از تسهیلات بانک توسعه تعاون به بنگاه‌های کوچک و متوسط پرداخت می‌شود
کد خبر : 1727427
لینک کوتاه کپی شد.

امیرهوشنگ عصارزاده با تشریح مأموریت‌های محوله به بانک توسعه تعاون بیان کرد: بانک توسعه تعاون بر اساس فلسفه وجودی خود بخش عمده خدمات و تسهیلات را به بنگاه‌های کوچک و متوسط ارائه می‌دهد؛ بنگاه‌هایی که بیشتر آن‌ها در قالب تعاونی‌ها فعالیت می‌کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون؛ در کنار این گروه، بخش قابل‌توجهی از مردم نیز در چارچوب تسهیلات عمومی از خدمات بانک استفاده می‌کنند. این دو دسته یعنی تسهیلات عمومی و تسهیلات بنگاه‌های کوچک و متوسط، بخش قابل توجهی از سبد تسهیلات بانک را تشکیل می‌دهند.

او افزود: تسهیلات تکلیفی نظیر ازدواج و فرزندآوری نیز در همین چارچوب قرار دارد و خوشبختانه بانک در سال‌های اخیر در انجام این تکالیف عملکردی فراتر از ۱۰۰ درصد داشته است.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون با اشاره به آمار هشت‌ماهه نخست سال گفت: در این مدت بیش از ۲۲۵ هزار فقره تسهیلات خرد در قالب طرح‌های مختلف به مردم در سراسر کشور پرداخت شده است. در بخش تسهیلات تکلیفی ازدواج نیز تنها در همین هشت‌ماهه حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات با تحقق ۱۱۶ درصد سهمیه ابلاغی به زوج‌های جوان پرداخت شده است.

وی تأکید کرد: بانک علاوه بر تکالیف حوزه خانواده، در اشتغال نیز وظایف مهمی دارد؛ از جمله پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ در استان‌های مختلف. همچنین در یک سال گذشته حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط ـ عمدتاً تولیدی و تعاونی ـ پرداخت شده است. در بخش تسهیلات عمومی نیز عددی نزدیک به ۳۵ هزار میلیارد تومان اختصاص یافته که سهم بالایی در بهره‌مندی هموطنان از منابع مالی دارد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری