تقویت نقش فناورانه در اقتصاد کشور

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، این بانک در راستای ایفای نقش خود در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و تقویت توان صادراتی کشور، طی دوره ۸ ماهه سال ۱۴۰۴، تسهیلاتی به ارزش ۱۹ هزار و ۵۷ میلیارد ریال به شرکت‌های دانش‌بنیان اعطا کرده که این رقم نسبت به کل سال ۱۴۰۳ که مبلغ ۱۶ هزار و ۲۱ میلیارد ریال بوده، رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد.

شرکت‌های دانش‌بنیان با ارائه محصولات و خدمات فناورانه، نقش مهمی در رشد اقتصادی، افزایش بهره‌وری و ارتقای رقابت‌پذیری کشور دارند. اعطای این تسهیلات، بخشی از سیاست بانک در حمایت از فعالیت‌های نوآورانه و توسعه زیست‌بوم فناوری کشور است و موجب تقویت توان تولید و صادرات این شرکت‌ها می‌شود.

بانک توسعه صادرات ایران با تمرکز بر تأمین مالی بخش‌های دانش‌بنیان، تلاش می‌کند زمینه توسعه پایدار، ارتقای نوآوری و حضور مؤثر ایران در بازارهای بین‌المللی را فراهم کند. این عملکرد مثبت بانک، نشان‌دهنده اهتمام ویژه در حمایت مستمر از شرکت‌های دانش‌بنیان و نقش‌آفرینی آن‌ها در اقتصاد کشور است.

