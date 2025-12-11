گرامیداشت روز زن در بانک توسعه صادرات ایران

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با اشاره به اینکه بانوان این بانک، ستون‌های اصلی دقت، انضباط و نوآوری هستند، بیان کرد: بانک در مسیر ارتقای عدالت سازمانی و توسعه سرمایه انسانی، برنامه‌های مشخصی را نظیر فراهم کردن فرصت‌های برابر رشد شغلی، تقویت تعادل کار و خانواده، حمایت از نظام شایسته‌سالاری فارغ از جنسیت، توسعه آموزش‌های تخصصی و حضور مؤثر بانوان در پست‌های مدیریتی برای حمایت از بانوان دنبال می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی بانک توسعه صادرات ایران، دکتر افشین خانی در این مراسم با تأکید بر اینکه بازخوانی سیره حضرت فاطمه زهرا(س) مسیری روشن برای آینده فراهم می‌آورد، افزود: بانوان در دهه‌های اخیر نقشی چشمگیر در تحول اقتصادی کشور داشته‌اند و در بانک توسعه صادرات ایران نیز حضور بانوان متخصص و متعهد، بخش مهمی از سرعت، کیفیت و اعتبار فعالیت‌های ما را شکل داده است.

وی در پایان سخنان خود از تمامی بانوان شاغل در بانک توسعه صادرات ایران قدردانی کرد و گفت: بانوان شاغل در هر سازمانی با دقت، صبر و مسئولیت‌پذیری، فضای سازمان را کارآمدتر، حرفه‌ای‌تر و انسانی‌تر می‌سازند.

اهمیت حضور زنان توانا در جایگاه شایسته شغلی

در این مراسم نرگس نجفی عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران هم ضمن تبریک این روز به بانوان از زحمات آنان در عرصه های شغلی و خانوادگی تقدیر کرد و گفت: در دو سال اخیر بانوان شاغل در بانک توسعه صادرات ایران در وضعیت مناسب تری قرار گرفته اند و سعی شده که با توجه به توانایی ها، قابلیت ها و ظرفیت ها از وجود آن ها در جایگاه های مناسب بهره مند شویم.

وی خاطر نشان ساخت: توسعه اجتماعی و اقتصادی در گرو شایسته سالاری بانوان است و در حال حاضر در بانک توسعه صادرات ایران ریاست چند اداره تخصصی مهم در اختیار بانوان است که نشان از تغییر نگاه ها در فضای عمومی کشور و بخصوص این بانک دارد.

لازم به ذکر است، برنامه های شاد و متنوع مانند اجرای گروه سرود کودکان، استندآپ کمدی، موسیقی و ... از دیگر بخش های این مراسم بود.