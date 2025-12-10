بانک توسعه صادرات ایران و بانک توسعه بلاروس درباره گسترش روابط کارگزاری مذاکره کردند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی بانک توسعه صادرات ایران، جلسه مشترک محمدرضا بختیاری معاون بین‌الملل بانک توسعه صادرات ایران با دیمتری کولیاشو مدیر تأمین مالی و بازرگانی و معاون بین‌الملل بانک توسعه بلاروس با محوریت توسعه روابط بانکی و فراهم‌سازی بسترهای مالی جدید برگزار شد.

در این نشست، دو طرف بر گسترش همکاری‌ها با هدف تسهیل تجارت خارجی، تأمین مالی پروژه‌های مشترک، ایجاد خط اعتباری دوطرفه و گسترش روابط کارگزاری تأکید کردند.

این جلسه در ادامه‌ی توافقات و رایزنی‌هایی است که پیش‌تر در دیدار مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با سفیر بلاروس در تهران انجام شده بود؛ دیداری که در آن بر تقویت سازوکارهای مالی، از جمله گشایش اعتبارات اسنادی (LC)، صدور ضمانت‌نامه، فاینانس و رفع موانع تسویه‌های بانکی میان دو کشور تأکید شده بود.

بنابراین گزارش، معاون بین‌الملل بانک توسعه صادرات ایران و مقامات بانک توسعه بلاروس بر ضرورت طراحی مسیرهای عملیاتی برای ارتقای تعاملات بانکی و افزایش سرعت گردش تجاری میان ایران و بلاروس تأکید کردند.

بانک توسعه صادرات ایران اعلام کرد در چارچوب برنامه‌های خود برای گسترش همکاری‌های بین‌المللی، آماده است با استفاده از ظرفیت‌های طرف بلاروسی، مدل‌های متنوع تأمین مالی را برای فعالان اقتصادی دو کشور ارائه دهد تا زمینه توسعه‌ی صادرات و اجرای پروژه‌های مشترک فراهم شود.

