با رایجترین شگردها در کلاهبرداری از حساب بانکی، با تماس تلفنی آشنا شوید
گاهی یک تماس ساده میتواند به قیمت از دستدادن تمام پسانداز شما تمام شود.
به گزارش ایلنا: گاهی یک تماس ساده میتواند به قیمت از دستدادن تمام پسانداز شما تمام شود. تماسهایی که از شمارههای عادی یا حتی شبیه سرشمارههای رسمی گرفته میشوند و گوینده با لحنی مطمئن و حرفهای میگوید: از طرف بانک تماس گرفتهام»، «برای برنده شدن جایزه بانکی باید حساب را تأیید کنیم»، یا «سامانه یارانه شما نیاز به بهروزرسانی دارد.
در نگاه اول منطقی به نظر میرسند، اما در واقع تلهای حسابشده هستند. در این گزارش، با رایجترین شگردهای کلاهبرداری تلفنی از حساب بانکی آشنا میشوید تا هیچگاه فریب «صدای مطمئن پشت تلفن» را نخورید.