عرضه اوراق مرابحه شرکت نیان الکترونیک با ضمانت بانک توسعه صادرات ایران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، در این پذیره نویسی شرکت تامین سرمایه تمدن به‌عنوان متعهد پذیره‌نویسی و بازارگردان و شرکت کارگزاری تأمین سرمایه تمدن نیز به‌عنوان عامل فروش ایفای نقش می‌کنند. همچنین مشاوره عرضه اوراق بر عهده تامین سرمایه تمدن است. این همکاری چندلایه، با اتکا به ضمانت بانک توسعه صادرات ایران به عنوان یک بانک دولتی مجموعه‌ای کارآمد از نهادهای مالی را در جهت حمایت از صنایع فناورانه گرد هم آورده است.

بر اساس مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، اوراق مرابحه «نیان۰۷» به منظور تأمین نقدینگی موردنیاز برای خرید قطعات الکترونیکی و سرمایه در گردش شرکت نیان الکترونیک منتشر می‌شود و فرآیند پذیره‌نویسی آن که از روز دوشنبه ۱۷ آذر آغاز شده به مدت سه روز کاری ادامه خواهد داشت.

این اوراق با سررسید ۳۶ ماهه و نرخ سود سالانه ۲۳ درصد منتشر شده و پرداخت سود آن هر سه ماه یک‌بار انجام می‌شود. مبلغ اسمی هر ورقه یک میلیون ریال تعیین شده و سررسید نهایی آن ۱۷ آذرماه ۱۴۰۷ است. ضمانت بانک توسعه صادرات ایران، ریسک سرمایه‌گذاران را به حداقل رسانده و جذابیت اوراق را افزایش داده است.



