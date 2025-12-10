خبرگزاری کار ایران
شتاب‌دهی به صادرات غیرنفتی با حمایت مالی بانک توسعه صادرات ایران

بانک توسعه صادرات ایران در دوره هشت‌ماهه سال ۱۴۰۴ با تمرکز بر حمایت از صادرات غیرنفتی، مجموعاً ۳۹۳ هزار و ۲۴۱ میلیارد ریال تسهیلات به صادرکنندگان و فعالان اقتصادی پرداخت کرده است. این عملکرد نشان‌دهنده تداوم نقش این بانک در تأمین مالی تخصصی و تقویت جریان صادرات کشور است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی بانک توسعه صادرات ایران، این بانک در راستای ایفای نقش توسعه‌ای و پشتیبانی از صادرات غیرنفتی، طی دوره ۸ ماهه سال ۱۴۰۴ عملکردی روبه‌رشد در حوزه پرداخت تسهیلات ریالی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ثبت رسانده است.
بر اساس این گزارش، عملکرد بانک توسعه صادرات ایران بیانگر تداوم حمایت این بانک از بنگاه‌های صادرات‌محور و روند صعودی ارائه خدمات بانکی در سال جاری است.
بررسی عملکرد سال گذشته نشان می‌دهد بانک توسعه صادرات ایران در سال مالی ۱۴۰۳ مجموعاً ۶۱۶ هزار و ۸۰۳ میلیارد ریال تسهیلات ریالی پرداخت کرده بود.

رشد چشمگیر حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان

یکی از محورهای مهم عملکرد بانک، تقویت تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان است؛ به‌طوری‌که تسهیلات اعطایی به این شرکت‌ها در دوره ۸ ماهه ۱۴۰۴ به ۱۹ هزار و ۵۷ میلیارد ریال رسیده است. این در حالی است که کل تسهیلات دانش‌بنیان در سال ۱۴۰۳ برابر با ۱۶ هزار و ۲۱ میلیارد ریال بوده و آمار جدید، رشد محسوس و شتاب‌گیری حمایت از حوزه فناوری و نوآوری را تأیید می‌کند.

حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط

براساس این گزارش، تسهیلات پرداخت‌شده به شرکت‌های کوچک و متوسط در دوره هشت‌ماهه سال ۱۴۰۴ به ۵۴ هزار و ۷۰۶ میلیارد ریال رسیده است. این مبلغ در سال مالی ۱۴۰۳ برابر ۸۳ هزار و ۴۰۳ میلیارد ریال بوده و روند موجود نشان‌دهنده استمرار ارائه خدمات، بازطراحی بسته‌های اعتباری و تمرکز بر تقویت تولید و صادرات بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور است.

 

