برنامه بانک توسعه صادرات ایران برای توسعه فعالیتهای ارزی و ریالی در استان های کشور
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران ابراز داشت: حمایت این بانک از صادرکنندگان همیشه در اولویت قرار دارد و برای تسهیل تامین مالی آن ها محصولاتی مانند طرح الماسان طراحی شده است.
وی در بازدید از شرکت آکوباتری که در حوزه تولید باتریهای خودرویی و صنعتی فعالیت دارد، بر تداوم همکاریهای مشترک تأکید کرد و راهکارهای گسترش تعاملات دو جانبه را مورد بررسی قرار داد. این شرکت دانشبنیان، نخستین مشتری بانک به شمار می رود که از گواهی سپرده خاص بانک توسعه صادرات ایران بهرهبرداری کرده است.
همچنین دکتر خانی و هیات همراه با حضور در کارخانه نگین زرین چوب آرتاویل(فعال در زمینه تولید MDF، فرمالین، پارکت و ...) از نزدیک با فعالیت ها و محصولات این شرکت آشنا شدند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در این بازدید با اشاره به طرح الماسان، آن را فرصتی ویژه برای صنایع تولیدی صادراتمحور دانست و بر استفاده فعالانه مشتریان از این ظرفیت تأکید کرد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه نرخ تمامشده پول در بانک توسعه صادرات ایران نسبت به سایر بانکها پایین تر است، بهرهمندی از خدمات این بانک امتیازی ارزشمند برای مشتریان محسوب میشود.
شرکت آرتاپان و آرتا انرژی مقصد بعدی مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران بود و دکتر خانی پس از بازدید از این مجموعه آمادگی بانک را از نظر همکاری در ارائه خدمات ارزی اعلام کرد.
در ادامه این خبر، دکتر خانی با حضور در شعبه این بانک در استان اردبیل و گفت و گو و تبادل نظر با همکاران این شعبه خاطر نشان ساخت: شعبه اردبیل برای افزایش سهم خود از منابع استان ضرورت دارد، برنامه های بازاریابی خود را بر اساس ظرفیت های گسترده تولیدی استان ارتقا بخشد.
در این سفر، رضا ساعدی فر معاون اعتبارات، یوسف نجدی معاون شعب و بانکداری شرکتی و محمد حسین حدیدی مدیر امور ارتباطات حوزه مدیریت بانک توسعه صادرات ایران نیز حضور داشتند.