خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در راستای انجام تکالیف ابلاغی بانک مرکزی صورت گرفت؛

پرداخت ۱۵۱ هزار و ۸۹۹ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری توسط بانک سپه تا پایان آبان‌ماه

پرداخت ۱۵۱ هزار و ۸۹۹ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری توسط بانک سپه تا پایان آبان‌ماه
کد خبر : 1725155
لینک کوتاه کپی شد.

بانک سپه از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه با پرداخت ۱۵۱ هزار و ۸۹۹ میلیارد و ۴۱۰ میلیون ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری به بیش از ۶۱ هزار و ۶۹۰ نفر، بالغ بر ۷۰ درصد از تعهدات خود را در این حوزه محقق کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‎ رسانی بانک سپه، این بانک در راستای اجرای تکالیف ابلاغی بانک مرکزی و به منظور اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، از ابتدای سال جاری تا‌ پایان آبان ماه از مجموع سهمیه ابلاغی، تعداد ۲۳ هزار و ۳۶۳ فقره تسهیلات قرض الحسنه به مبلغ ۲۲ هزار و ۷ میلیارد ریال به موضوع فرزندآوری اختصاص داده است که براین اساس بیش از ۷۳ درصد از اهداف خود تا پایان سال را محقق ساخته است.

این بانک همچنین با اعطای ۳۸ هزار و ۳۲۷ فقره تسهیلات ازدواج به مبلغ ۱۲۹ هزار و ۸۹۲ میلیارد و ۴۱۰ میلیون ریال، از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه تلاش داشته تا به سهم خود شرایط ازدواج و تشکیل خانواده جوانان عزیز کشور را تسهیل و تسریع نماید و در مدت مذکور ۷۲ درصد از اهداف خود را در این حوزه محقق کرده است. 

تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در قالب قرض‌الحسنه و با کارمزد ۴ درصد پرداخت می‌شود و این بانک تلاش دارد تا فرآیند ارائه تسهیلات به متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری در اسرع وقت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن در چارچوب قوانین و مقرات ابلاغی صورت گیرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری