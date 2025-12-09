به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‎ رسانی بانک سپه، این بانک در راستای اجرای تکالیف ابلاغی بانک مرکزی و به منظور اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، از ابتدای سال جاری تا‌ پایان آبان ماه از مجموع سهمیه ابلاغی، تعداد ۲۳ هزار و ۳۶۳ فقره تسهیلات قرض الحسنه به مبلغ ۲۲ هزار و ۷ میلیارد ریال به موضوع فرزندآوری اختصاص داده است که براین اساس بیش از ۷۳ درصد از اهداف خود تا پایان سال را محقق ساخته است.

این بانک همچنین با اعطای ۳۸ هزار و ۳۲۷ فقره تسهیلات ازدواج به مبلغ ۱۲۹ هزار و ۸۹۲ میلیارد و ۴۱۰ میلیون ریال، از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه تلاش داشته تا به سهم خود شرایط ازدواج و تشکیل خانواده جوانان عزیز کشور را تسهیل و تسریع نماید و در مدت مذکور ۷۲ درصد از اهداف خود را در این حوزه محقق کرده است.

تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در قالب قرض‌الحسنه و با کارمزد ۴ درصد پرداخت می‌شود و این بانک تلاش دارد تا فرآیند ارائه تسهیلات به متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری در اسرع وقت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن در چارچوب قوانین و مقرات ابلاغی صورت گیرد.

انتهای پیام/