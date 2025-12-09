حرکت بانک توسعه صادرات بهسوی بانکداری تمامدیجیتال تا سه سال آینده
در نشست مشترک رؤسای اتاقهای بازرگانی سراسر کشور با مدیران عامل دو بانک توسعهای، مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با تشریح برنامههای این بانک در حوزه دیجیتالسازی، توسعه همکاریهای بینالمللی و حمایت از فعالان صادراتی، بر نقش محوری بانکهای توسعهای در تسهیل تجارت خارجی و تقویت اقتصاد ملی تأکید کرد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران، در این نشست از برنامههای گسترده این بانک در حوزه اقتصاد دیجیتال خبر داد و اعلام کرد: بر اساس تفاهمات صورتگرفته با بانک مرکزی، تا پایان ماه جاری دو محصول جدید در حوزه خدمات مجازی و همراه بانک رونمایی میشود.
وی گفت: بانک توسعه صادرات ایران در مسیر تبدیل شدن به یک بانک تمامدیجیتال طی سه سال آینده حرکت میکند.
دکتر خانی توسعه همکاریهای بینالمللی را از محورهای اصلی فعالیت بانک توسعه صادرات ایران دانست و توضیح داد: مذاکراتی با بانکهای بلاروس انجام شده و فعالیت در بازار آفریقا نیز در حال پیگیری است. ورود به فیلیپین و چین در دستور کار قرار دارد و با ازبکستان نیز برای تعریف فرآیندهای جدید همکاری مذاکراتی آغاز شده است.
وی با اشاره به محدودیتهای ناشی از تحریمها گفت: با وجود تحریم های بانکی بینالمللی، تلاش برای گسترش تعاملات خارجی متوقف نشده است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران پیشنهاد کرد: حضور نمایندگان تخصصی بانکها در پاویونهای تجاری ضرورت دارد تا امکان بررسی مستقیم موضوعات و ارائه راهکارهای دقیقتر بانکی فراهم باشد.
دکتر خانی تأکید کرد: بانک توسعه صادرات ایران یک بانک تخصصی و در خدمت بخش خصوصی است و نقش آن تسهیل تجارت بین الملل است.این بانک منابع محور نیست و موافقیم در حوزه صادرات با نرخهای ویژه، تسهیلات ارائه دهیم.
خانی با اشاره به پتانسیل های بانک توسعه صادرات ایران در بازار سرمایه افزود: همکاری بازار پول و بازار سرمایه تجلی خوبی داشته و ظرفیتهای قابل توجهی در حمایت از صادرات شکل گرفته است.
وی با اشاره به امضای تفاهمنامه با صندوق ضمانت صادرات اعلام کرد: واحدهای معرفیشده از سوی این صندوق از شرایط حمایتی ویژه برخوردار خواهند شد.
به گفته مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران، کوتاهسازی فرآیندها از اولویتهای مهم بانک است و در صورت تکمیل بودن مدارک متقاضیان ظرف ١٠ روز کاری پرداخت تسهیلات انجام می شود.
دکتر خانی در پایان، گشایش در اقتصاد را منوط به تقویت صادرات غیر نفتی دانست و تاکید کرد: باید در بودجه سال آینده منابعی برای بانکهای توسعهای پیشبینی شود تا امکان تجهیز واحدهای تولیدی و تقویت ظرفیت صادراتی کشور فراهم شود.
در ابتدای این نشست، صمد حسنزاده رئیس اتاق ایران به شرایط ویژه حاکم بر اقتصاد، اشاره کرد و هدف از برگزاری این نشست را با حضور روسای کمیسیونها، اتاقهای سراسر کشور و تشکلها، رفع ابهامات در موضوعات مالی و بانکی، دانست.
وی تأکید کرد: در این شرایط نیاز است در کنار هم باشیم تا چالشها را برطرف کنیم.
در ادامه پیام باقری نایبرئیس اتاق ایران از این جلسه به عنوان نشستی بین دو رکن اتاق ایران و نظام بانکی که در زیستبوم اقتصادی کشور اثرگذار هستند، یاد کرد و گفت: دو بانک توسعه صادرات ایران و صنعت و معدن، بانکهای تخصصی در صحنه اقتصادی هستند که در راستای تأمین سرمایه در گردش بخشهای تولیدی نقش کلیدی دارند. از این منظر برگزاری این جلسه را مغتنم میشماریم.
وی تصریح کرد: هدف از این نشست، همگرایی است. البته میدانیم که سیاستگذار نظام بانکی، بانک مرکزی است و دو بانکی که در این نشست حضور دارند، مجری این سیاستها هستند؛ اما همگرایی و تعامل بین این بانکها و اعضای اتاق ایران میتواند اثرگذار باشد و مسائل صادرات و تولید را برطرف کند.