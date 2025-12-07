سپرده ارزی چیست و چه کاربردهایی دارد؟
به گزارش ایلنا: در اقتصادی که نرخ ارز پیوسته نوسان دارد، نگهداشتن دارایی به شکل پول خارجی یکی از روشهای متداول برای حفظ ارزش سرمایه است. بانکها نیز برای پاسخ به این نیاز، «سپرده ارزی» را طراحی کردهاند؛ حسابی که موجودی آن نه به ریال بلکه به ارزهای خارجی مثل دلار، یورو یا درهم نگهداری میشود. اما سپرده ارزی دقیقاً چیست؟ چگونه باز میشود؟ سود آن چطور محاسبه میشود؟ و مهمتر از همه، چه مزایا و ریسکهایی دارد؟