در گامی تازه برای توسعه خدمات و ارتقای تجربه مشتریان؛

ساختمان جدید شعبه یزد بیمه پارسیان افتتاح شد

ساختمان جدید شعبه یزد بیمه پارسیان با هدف بهبود خدمات، تحقق شعار مشتری‌مداری و گسترش خدمات متمایز در حوزه بیمه، در مراسمی رسمی و با حضور مدیرعامل بیمه پارسیان، معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری یزد، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و جمعی از مسئولان محلی، نظامی و انتظامی استان یزد افتتاح شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بیمه پارسیان، بهره‌برداری از این ساختمان جدید، در راستای گسترش زیرساخت‌های خدمت‌رسانی، توسعه شبکه فروش و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی و بیمه‌ای استان یزد انجام شد؛ استانی که به‌واسطه توانمندی‌های صنعتی، گردشگری و زیرساختی، جایگاه مهمی در اقتصاد کشور دارد.

در جریان مراسم، دکتر مجید بنویدی، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره بیمه پارسیان، با اشاره به ظرفیت‌های بیمه‌ای قابل توجه استان یزد، توسعه خدمات بیمه‌ای، برنامه‌ریزی برای بهبود سطح خدمت‌رسانی و فراهم‌سازی زمینه جذب پرتفوی بیشتر را از اهداف اصلی ساخت این ساختمان عنوان کرد.

وی تأکید کرد: بهره‌گیری از فرصت‌های این استان می‌تواند مسیر رشد و حضور مؤثرتر شرکت را در منطقه جنوب و جنوب شرق کشور تقویت کند.

ساختمان جدید شعبه یزد با فضای مناسب، امکانات به‌روز و زیرساخت‌های استاندارد، با هدف ارایه خدمات سریع‌تر و متنوع‌تر به شهروندان و پاسخگویی به نیازهای بیمه‌گزاران این استان به بهره‌برداری رسیده است. این اقدام بخشی از برنامه‌های راهبردی بیمه پارسیان برای توسعه پایدار و تقویت حضور در استان‌های مختلف کشور به شمار می‌رود.

 

 

 

