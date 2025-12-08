ساختمان جدید شعبه یزد بیمه پارسیان افتتاح شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بیمه پارسیان، بهره‌برداری از این ساختمان جدید، در راستای گسترش زیرساخت‌های خدمت‌رسانی، توسعه شبکه فروش و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی و بیمه‌ای استان یزد انجام شد؛ استانی که به‌واسطه توانمندی‌های صنعتی، گردشگری و زیرساختی، جایگاه مهمی در اقتصاد کشور دارد.

در جریان مراسم، دکتر مجید بنویدی، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره بیمه پارسیان، با اشاره به ظرفیت‌های بیمه‌ای قابل توجه استان یزد، توسعه خدمات بیمه‌ای، برنامه‌ریزی برای بهبود سطح خدمت‌رسانی و فراهم‌سازی زمینه جذب پرتفوی بیشتر را از اهداف اصلی ساخت این ساختمان عنوان کرد.

وی تأکید کرد: بهره‌گیری از فرصت‌های این استان می‌تواند مسیر رشد و حضور مؤثرتر شرکت را در منطقه جنوب و جنوب شرق کشور تقویت کند.

ساختمان جدید شعبه یزد با فضای مناسب، امکانات به‌روز و زیرساخت‌های استاندارد، با هدف ارایه خدمات سریع‌تر و متنوع‌تر به شهروندان و پاسخگویی به نیازهای بیمه‌گزاران این استان به بهره‌برداری رسیده است. این اقدام بخشی از برنامه‌های راهبردی بیمه پارسیان برای توسعه پایدار و تقویت حضور در استان‌های مختلف کشور به شمار می‌رود.

