درخشش همکاران بیمه پارسیان در همایش بیمه و توسعه
در سی و دومین همایش ملی و سیزدهمین همایش بینالمللی بیمه و توسعه، آثار و فعالیتهای جمعی از همکاران بیمه پارسیان در بخش کتاب و کارکنان برگزیده صنعت بیمه مورد تقدیر قرار گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بیمه پارسیان، در بخش تألیف کتاب این رویداد، کتاب «بیمه پلاس: جهش به سوی آیندهای هوشمند» ایمان عزیزی، از میان آثار ارایهشده، انتخاب و بهعنوان اثر برگزیده بخش تألیف معرفی شد. همچنین در بخش «کارکنان برگزیده صنعت بیمه» چهار نفر از همکاران بیمه پارسیان از جمله، عباس نجفی، محمدجواد منصورقناعی، سیدعلی رضوی و سیده سوگل شهرستانی به دلیل فعالیتهای علمی، پژوهشی و نقش مؤثر در توسعه حرفهای صنعت بیمه مورد تقدیر قرار گرفتند.
این انتخابها بر اساس ارزیابیهای تخصصی دبیرخانه همایش و با هدف ارتقای انگیزه، شناسایی و ارجنهادن به دستاوردهای علمی و معرفی نیروهای توانمند و اثرگذار در صنعت بیمه انجام شده است.