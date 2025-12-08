درخشش همکاران بیمه پارسیان در همایش بیمه و توسعه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌ عمومی بیمه پارسیان، در بخش تألیف کتاب این رویداد، کتاب «بیمه پلاس: جهش به سوی آینده‌ای هوشمند» ایمان عزیزی، از میان آثار ارایه‌شده، انتخاب و به‌عنوان اثر برگزیده بخش تألیف معرفی شد. همچنین در بخش «کارکنان برگزیده صنعت بیمه» چهار نفر از همکاران بیمه پارسیان از جمله، عباس نجفی، محمدجواد منصورقناعی، سیدعلی رضوی و سیده سوگل شهرستانی به دلیل فعالیت‌های علمی، پژوهشی و نقش مؤثر در توسعه حرفه‌ای صنعت بیمه مورد تقدیر قرار گرفتند.

این انتخاب‌ها بر اساس ارزیابی‌های تخصصی دبیرخانه همایش و با هدف ارتقای انگیزه، شناسایی و ارج‌نهادن به دستاوردهای علمی و معرفی نیروهای توانمند و اثرگذار در صنعت بیمه انجام شده است.

