عملکرد کمنظیر بانک توسعه صادرات ایران؛ جهش همزمان سود و تأمین مالی
بانک توسعه صادرات ایران در سال ۱۴۰۳ با ثبت جهش قابلتوجه در شاخصهای مالی و توسعهای، عملکردی فراتر از اهداف تعیینشده ارائه داد و نقش خود را در حمایت از تولید، صادرات و کسبوکارهای دانشبنیان پررنگتر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی بانک توسعه صادرات ایران، این بانک در سال ۱۴۰۳ موفق شد درآمدهای خود را ۱۰۰ درصد افزایش دهد و با ثبت رشد ۱۰۵ درصدی سود خالص، عملکردی کمنظیر را در نظام بانکی کشور رقم بزند.
بر اساس این گزارش، حجم تسهیلات پرداختشده به بخشهای مختلف اقتصادی در سال مالی ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته ۸۴ درصد افزایش یافته است. در این میان، پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی به بخش صنعت و معدن با رشد بیش از ۶۶ درصد همراه بوده و میزان تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی نیز ۳۱ درصد افزایش یافته است.
بانک توسعه صادرات ایران همچنین در حوزه پشتیبانی از صنایع کوچک و متوسط کارنامهای درخشان ثبت کرده است؛ بهطوری که تسهیلات پرداختی به این بخش در سال گذشته ۵۵ درصد رشد داشته است. علاوه بر این، میزان تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان نسبت به سال ۱۴۰۲ با ۱۶ درصد افزایش همراه شده است.
عملکرد این بانک در سال یاد شده بیانگر آن است که حمایت از صنایع کوچک و متوسط، بنگاههای نوآور و پروژههای دانشبنیان از مهمترین سیاستهای بانک توسعه صادرات ایران بوده و این بانک توانسته است با تقویت نقش توسعهای خود، سهم قابل توجهی در رشد تولید، صادرات غیرنفتی و پیشبرد اقتصاد دانشبنیان ایفاء کند.