خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حمایت همه جانبه از خسارت دیدگان حوادث؛

بیمه پارسیان و پایداری به تعهدات

بیمه پارسیان و پایداری به تعهدات
کد خبر : 1724049
لینک کوتاه کپی شد.

شرکت بیمه پارسیان در سال جاری با تمرکز بر ایفای تعهدات مالی، بخشی قابل توجهی از خسارت‌های ناشی از حوادث صنعتی و تجاری را جبران کرده است. پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان حادثه بندر شهید رجایی و مجتمع تجاری ونوس در بندر انزلی، نمونه‌ای شاخص از تعهد عملی این شرکت به بیمه‌گذاران بوده است.

به گزارش ایلنا، بیمه پارسیان با هدف حفظ اعتماد مشتریان و حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده، پرونده‌های خسارت حوادث سال جاری را با سرعت بررسی و پرداخت کرده است. عملکرد این شرکت نشان می‌دهد که حتی در شرایط دشوار اقتصادی، تعهدات بیمه‌ای را به صورت جدی دنبال کرده است و زیان‌دیدگان می‌توانند بر روی پوشش بیمه‌ای خود حساب کنند.

خسارت بندر شهید رجایی

در حادثه بزرگ بندر شهید رجایی، بیمه پارسیان برای یکی از زیان‌دیدگان مبلغ ۴۶ میلیارد تومان پرداخت کرد. این پرداخت در مراسم رسمی با حضور مدیرعامل شرکت و ذی‌نفعان انجام شد و به گفته کارشناسان، فرایند بررسی و ارزیابی خسارت با سرعت و دقت کامل صورت گرفته است. اقدام بیمه پارسیان در این حادثه نمونه‌ای از مسئولیت‌پذیری و پایبندی به تعهدات مالی شرکت در حوادث بزرگ صنعتی است.

خسارت مجتمع ونوس در بندر انزلی

حادثه آتش‌سوزی در مجتمع تجاری ونوس بندر انزلی نیز یکی دیگر از موارد مهم پرداخت خسارت بیمه پارسیان است. این شرکت با بررسی پرونده‌ها و ارزیابی دقیق، مبلغ ۱۸۰ میلیارد ریال به یکی از واحدهای آسیب‌دیده پرداخت کرد. کارشناسان بیمه با حضور سریع در محل حادثه، به بازسازی سریع کسب‌وکار آسیب‌دیده کمک کردند و روند پرداخت سایر واحدها نیز همچنان در جریان است.

نمونه‌های دیگر و آمار کلی

علاوه بر این دو حادثه، بیمه پارسیان در سال جاری پرونده‌های متعددی را پوشش داده است؛ از جمله پرداخت ۴.۵ میلیارد تومان به یکی از پرونده‌های کوچک حوادث با حق بیمه ۹ میلیون تومان، که نشان می‌دهد حتی پوشش‌های کوچک نیز با دقت جبران می‌شوند.

طبق گزارش‌های رسمی، در بازه منتهی به پایان آبان ماه ۱۴۰۴، این شرکت حدود ۱۳٫۲ هزار میلیارد ریال حق بیمه صادر و ۱۲٫۷ هزار میلیارد ریال خسارت پرداخت کرده است؛ نسبت تقریبی ۹۶ درصدی که نشان‌دهنده اهتمام جدی به بازگرداندن خسارت‌ها به بیمه‌گزاران است.

پایداری به تعهد

عملکرد بیمه پارسیان در پرداخت خسارت‌های سال جاری، از پرونده‌های کوچک تا حوادث بزرگ صنعتی و تجاری، نشان‌دهنده پایبندی واقعی این شرکت به تعهدات بیمه‌ای است. با این وجود، بررسی و پرداخت برخی پرونده‌ها همچنان ادامه دارد و بیمه پارسیان اعلام کرده است که فرایند جبران خسارت برای همه زیان‌دیدگان با دقت و سرعت پیگیری خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا