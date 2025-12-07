بیمه پارسیان و پایداری به تعهدات

به گزارش ایلنا، بیمه پارسیان با هدف حفظ اعتماد مشتریان و حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده، پرونده‌های خسارت حوادث سال جاری را با سرعت بررسی و پرداخت کرده است. عملکرد این شرکت نشان می‌دهد که حتی در شرایط دشوار اقتصادی، تعهدات بیمه‌ای را به صورت جدی دنبال کرده است و زیان‌دیدگان می‌توانند بر روی پوشش بیمه‌ای خود حساب کنند.

خسارت بندر شهید رجایی

در حادثه بزرگ بندر شهید رجایی، بیمه پارسیان برای یکی از زیان‌دیدگان مبلغ ۴۶ میلیارد تومان پرداخت کرد. این پرداخت در مراسم رسمی با حضور مدیرعامل شرکت و ذی‌نفعان انجام شد و به گفته کارشناسان، فرایند بررسی و ارزیابی خسارت با سرعت و دقت کامل صورت گرفته است. اقدام بیمه پارسیان در این حادثه نمونه‌ای از مسئولیت‌پذیری و پایبندی به تعهدات مالی شرکت در حوادث بزرگ صنعتی است.

خسارت مجتمع ونوس در بندر انزلی

حادثه آتش‌سوزی در مجتمع تجاری ونوس بندر انزلی نیز یکی دیگر از موارد مهم پرداخت خسارت بیمه پارسیان است. این شرکت با بررسی پرونده‌ها و ارزیابی دقیق، مبلغ ۱۸۰ میلیارد ریال به یکی از واحدهای آسیب‌دیده پرداخت کرد. کارشناسان بیمه با حضور سریع در محل حادثه، به بازسازی سریع کسب‌وکار آسیب‌دیده کمک کردند و روند پرداخت سایر واحدها نیز همچنان در جریان است.

نمونه‌های دیگر و آمار کلی

علاوه بر این دو حادثه، بیمه پارسیان در سال جاری پرونده‌های متعددی را پوشش داده است؛ از جمله پرداخت ۴.۵ میلیارد تومان به یکی از پرونده‌های کوچک حوادث با حق بیمه ۹ میلیون تومان، که نشان می‌دهد حتی پوشش‌های کوچک نیز با دقت جبران می‌شوند.

طبق گزارش‌های رسمی، در بازه منتهی به پایان آبان ماه ۱۴۰۴، این شرکت حدود ۱۳٫۲ هزار میلیارد ریال حق بیمه صادر و ۱۲٫۷ هزار میلیارد ریال خسارت پرداخت کرده است؛ نسبت تقریبی ۹۶ درصدی که نشان‌دهنده اهتمام جدی به بازگرداندن خسارت‌ها به بیمه‌گزاران است.

پایداری به تعهد

عملکرد بیمه پارسیان در پرداخت خسارت‌های سال جاری، از پرونده‌های کوچک تا حوادث بزرگ صنعتی و تجاری، نشان‌دهنده پایبندی واقعی این شرکت به تعهدات بیمه‌ای است. با این وجود، بررسی و پرداخت برخی پرونده‌ها همچنان ادامه دارد و بیمه پارسیان اعلام کرده است که فرایند جبران خسارت برای همه زیان‌دیدگان با دقت و سرعت پیگیری خواهد شد.

انتهای پیام/