عملکرد مثبت بانک ایران ‌زمین در پرداخت تسهیلات تکلیفی از ابتدای سال 1404

عملکرد مثبت بانک ایران ‌زمین در پرداخت تسهیلات تکلیفی از ابتدای سال 1404
عملکرد بانک ایران زمین در پرداخت تسهیلات تکلیفی طی دوره زمانی ابتدای سال 1404 تا تاریخ 11 آذر نشان‌ دهنده ایفای مطلوب تعهدات خود در حوزه حمایت از خانواده و تأمین هزینه ‌های معیشتی است.

به گزارش  ایلنا به نقل از  مدیریت امور اعتبارات بانک ایران زمین در بخش تسهیلات فرزند آوری، ۴۴۴ میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است که معادل ۱.۰۶ برابر تحقق سهمیه ابلاغی از سوی بانک مرکزی (ج.ا.ا) بوده است. این امر گویای توجه ویژه بانک ایران ‌زمین به حمایت از سیاست ‌های تشویق فرزند آوری و تقویت بنیان خانواده است.

همچنین در حوزه تسهیلات ودیعه مسکن، طی این مدت در مجموع ۲,۳۸۶ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است که این میزان تحقق تعهدات در این بخش معادل ۸۵ درصد اعلام شده است.

بانک ایران ‌زمین با هدف‌ گذاری مستمر بر رضایت‌ مندی مشتریان و ایفای نقش مؤثر در برنامه ‌های اقتصادی و اجتماعی کشور، همچنان بر اجرای دقیق سیاست ‌های حمایتی دولت و ارائه خدمات کارآمد مالی به اقشار مختلف جامعه تأکید دارد.

 

