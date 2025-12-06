عملکرد مثبت بانک ایران ‌زمین در پرداخت تسهیلات تکلیفی از ابتدای سال 1404

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور اعتبارات بانک ایران زمین در بخش تسهیلات فرزند آوری، ۴۴۴ میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است که معادل ۱.۰۶ برابر تحقق سهمیه ابلاغی از سوی بانک مرکزی (ج.ا.ا) بوده است. این امر گویای توجه ویژه بانک ایران ‌زمین به حمایت از سیاست ‌های تشویق فرزند آوری و تقویت بنیان خانواده است.



همچنین در حوزه تسهیلات ودیعه مسکن، طی این مدت در مجموع ۲,۳۸۶ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است که این میزان تحقق تعهدات در این بخش معادل ۸۵ درصد اعلام شده است.



بانک ایران ‌زمین با هدف‌ گذاری مستمر بر رضایت‌ مندی مشتریان و ایفای نقش مؤثر در برنامه ‌های اقتصادی و اجتماعی کشور، همچنان بر اجرای دقیق سیاست ‌های حمایتی دولت و ارائه خدمات کارآمد مالی به اقشار مختلف جامعه تأکید دارد.

