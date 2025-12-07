مسیر تازه در روابط بانکی دو کشور

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، در این نشست دکتر افشین خانی مدیرعامل بانک و دیمتری کالستوف سفیر بلاروس در کشور ایران بر ضرورت تعمیق روابط مالی و ایجاد بسترهای جدید برای تعاملات بانکی تأکید کردند.

دو طرف در این دیدار درباره تقویت سازوکارهای مالی مشترک از جمله صدور ضمانت‌نامه، گشایش اعتبارات اسنادی (LC)، فاینانس و سایر ابزارهای نوین همکاری به تبادل نظر پرداختند.

در این جلسه، همچنین مقرر شد، تمهیداتی برای تسهیل روند تسویه‌های بانکی و رفع موانع موجود در مسیر مبادلات تجاری تجار دو کشور اتخاذ شود تا فعالیت‌های اقتصادی میان ایران و بلاروس با سرعت و سهولت بیشتری انجام گیرد.

