دیدار مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با سفیر بلاروس در تهران؛

مسیر تازه در روابط بانکی دو کشور

مسیر تازه در روابط بانکی دو کشور
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران و سفیر جمهوری بلاروس در تهران با هدف گسترش همکاری‌های بانکی و ارتقای مبادلات اقتصادی دو کشور، دیدار و گفت‌وگو کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، در این نشست دکتر افشین خانی مدیرعامل بانک و دیمتری کالستوف سفیر بلاروس در کشور ایران بر ضرورت تعمیق روابط مالی و ایجاد بسترهای جدید برای تعاملات بانکی تأکید کردند.
دو طرف در این دیدار درباره تقویت سازوکارهای مالی مشترک از جمله صدور ضمانت‌نامه، گشایش اعتبارات اسنادی (LC)، فاینانس و سایر ابزارهای نوین همکاری به تبادل نظر پرداختند.
در این جلسه، همچنین مقرر شد، تمهیداتی برای تسهیل روند تسویه‌های بانکی و رفع موانع موجود در مسیر مبادلات تجاری تجار دو کشور اتخاذ شود تا فعالیت‌های اقتصادی میان ایران و بلاروس با سرعت و سهولت بیشتری انجام گیرد.

 

