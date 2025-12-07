خبرگزاری کار ایران
ششمین مجمع پایش عملکرد بانک توسعه صادرات ایران برگزار شد

ششمین مجمع پایش عملکرد ۶ ماهه منتهی به شهریور 1404 بانک توسعه صادرات ایران با حضور عضو هیات مدیره، معاونان بانک و رؤسای شعب برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، این نشست با حضور جمعی از رؤسای شعب به‌صورت حضوری و سایر رؤسای شعب از سراسر کشور به‌صورت ارتباط تصویری به منظور بررسی نتایج عملکرد شش ماه اول سال جاری، تحلیل نقاط قوت و چالش‌ها و تبیین مسیر پیش‌روی بانک در ماه‌های آینده برگزار شد.
در این نشست سید علی روحانی عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران با اشاره به رسالت این بانک در حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور، بر ضرورت تمرکز شعب بر بهبود کیفیت ارائه خدمات، توسعه ابزارهای تأمین مالی نوین، افزایش سهم بانک در تأمین مالی صادرات غیرنفتی و گسترش همکاری با بنگاه‌های صادرات‌محور تأکید کرد.
وی افزود: تحقق اهداف کلان بانک از جمله ارتقای کفایت سرمایه، توسعه خدمات ارزی و بین‌الملل، تقویت جایگاه بانک در زیست‌بوم تجارت خارجی کشور و اجرای سیاست‌های اعتباری مبتنی بر حمایت دانش‌بنیان‌ها و صنایع مادر نیازمند همکاری نزدیک‌تر شعب و بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ای است.
در ادامه روحانی تأکید کرد: ارائه گزارش‌های عملکرد بانک تنها جنبه ارزیابی ندارد، بلکه بخشی از فرآیند راهبری بانک برای تصمیم‌سازی دقیق‌تر و هم‌افزایی بیشتر میان صف و ستاد است.
در بخش دیگری از نشست هادی حیدری معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی بانک توسعه صادرات ایران به ارزیابی عملکرد بانک پرداخت.
همچنین در ادامه یوسف نجدی معاون شعب و بانکداری شرکتی گزارشی از عملکرد و رتبه بندی شعب در شش ماه اول سال جاری ارائه کرد.
در این جلسه همچنین معاونان بانک و روسای شعب دیدگاه های خود را در خصوص ارزیابی عملکرد و پیشبرد برنامه های آتی بیان کردند.

 

