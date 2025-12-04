بسمه‌تعالی

فرارسیدن سالروز صنعت بیمه را به تمامی مدیران، کارشناسان، شبکه فروش، همکاران ارجمند و همه تلاشگران این عرصه تبریک عرض می‌کنم. این روز یادآور جایگاه اثرگذار صنعت بیمه در ایجاد آرامش، تقویت بنیان‌های اقتصادی و پشتیبانی از مسیر توسعه کشور است.

تحولات سال‌های اخیر نشان داده است که نوآوری و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین زیربنای ارتقای کیفیت خدمات و افزایش اعتماد بیمه‌گزاران است. امروز، توانایی صنعت بیمه در توسعه زیرساخت‌های فناورانه، ارائه خدمات هوشمند و طراحی محصولات به‌روز، نقش تعیین‌کننده‌ای در میزان رضایت مردم و ارتقای فرهنگ بیمه دارد.

در بیمه ملت، باور داریم که توسعه پایدار با پشتوانه تجربه ارزشمند همکاران، همکاری مؤثر شبکه فروش و پیگیری برنامه‌های تحول‌آفرین، امکان‌پذیر خواهد بود. حرکت در این مسیر نیازمند همفکری، همراهی و نگاه آینده‌نگر همه ارکان صنعت بیمه است.

با امید به اینکه با استمرار تلاش‌ها و گسترش رویکردهای نوآورانه، توفیق خدمت‌رسانی هرچه بیشتر به بیمه‌گزاران و اعتلای فرهنگ بیمه فراهم شود، موفقیت و سربلندی همه عزیزان را از خداوند متعال خواستارم.

محمدرضا فرهادی‌پور

مدیرعامل شرکت بیمه ملت