خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تبریک محمدرضا فرهادی‌پور به مناسبت روز صنعت بیمه

پیام تبریک محمدرضا فرهادی‌پور به مناسبت روز صنعت بیمه
کد خبر : 1722930
لینک کوتاه کپی شد.

محمدرضا فرهادی‌پور، مدیرعامل شرکت بیمه ملت، در پیامی فرارسیدن ۱۳ آذر، سالروز صنعت بیمه را به فعالان این حوزه تبریک گفت.

به گزارش  ایلنا روابط‌عمومی بیمه ملت ، در پیام مدیرعامل آمده است:

بسمه‌تعالی

فرارسیدن سالروز صنعت بیمه را به تمامی مدیران، کارشناسان، شبکه فروش، همکاران ارجمند و همه تلاشگران این عرصه تبریک عرض می‌کنم. این روز یادآور جایگاه اثرگذار صنعت بیمه در ایجاد آرامش، تقویت بنیان‌های اقتصادی و پشتیبانی از مسیر توسعه کشور است.

تحولات سال‌های اخیر نشان داده است که نوآوری و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین زیربنای ارتقای کیفیت خدمات و افزایش اعتماد بیمه‌گزاران است. امروز، توانایی صنعت بیمه در توسعه زیرساخت‌های فناورانه، ارائه خدمات هوشمند و طراحی محصولات به‌روز، نقش تعیین‌کننده‌ای در میزان رضایت مردم و ارتقای فرهنگ بیمه دارد.

در بیمه ملت، باور داریم که توسعه پایدار با پشتوانه تجربه ارزشمند همکاران، همکاری مؤثر شبکه فروش و پیگیری برنامه‌های تحول‌آفرین، امکان‌پذیر خواهد بود. حرکت در این مسیر نیازمند همفکری، همراهی و نگاه آینده‌نگر همه ارکان صنعت بیمه است.

با امید به اینکه با استمرار تلاش‌ها و گسترش رویکردهای نوآورانه، توفیق خدمت‌رسانی هرچه بیشتر به بیمه‌گزاران و اعتلای فرهنگ بیمه فراهم شود، موفقیت و سربلندی همه عزیزان را از خداوند متعال خواستارم.

محمدرضا فرهادی‌پور
مدیرعامل شرکت بیمه ملت

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی