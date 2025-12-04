پیام تبریک محمدرضا فرهادیپور به مناسبت روز صنعت بیمه
محمدرضا فرهادیپور، مدیرعامل شرکت بیمه ملت، در پیامی فرارسیدن ۱۳ آذر، سالروز صنعت بیمه را به فعالان این حوزه تبریک گفت.
به گزارش ایلنا روابطعمومی بیمه ملت ، در پیام مدیرعامل آمده است:
بسمهتعالی
فرارسیدن سالروز صنعت بیمه را به تمامی مدیران، کارشناسان، شبکه فروش، همکاران ارجمند و همه تلاشگران این عرصه تبریک عرض میکنم. این روز یادآور جایگاه اثرگذار صنعت بیمه در ایجاد آرامش، تقویت بنیانهای اقتصادی و پشتیبانی از مسیر توسعه کشور است.
تحولات سالهای اخیر نشان داده است که نوآوری و بهرهگیری از فناوریهای نوین زیربنای ارتقای کیفیت خدمات و افزایش اعتماد بیمهگزاران است. امروز، توانایی صنعت بیمه در توسعه زیرساختهای فناورانه، ارائه خدمات هوشمند و طراحی محصولات بهروز، نقش تعیینکنندهای در میزان رضایت مردم و ارتقای فرهنگ بیمه دارد.
در بیمه ملت، باور داریم که توسعه پایدار با پشتوانه تجربه ارزشمند همکاران، همکاری مؤثر شبکه فروش و پیگیری برنامههای تحولآفرین، امکانپذیر خواهد بود. حرکت در این مسیر نیازمند همفکری، همراهی و نگاه آیندهنگر همه ارکان صنعت بیمه است.
با امید به اینکه با استمرار تلاشها و گسترش رویکردهای نوآورانه، توفیق خدمترسانی هرچه بیشتر به بیمهگزاران و اعتلای فرهنگ بیمه فراهم شود، موفقیت و سربلندی همه عزیزان را از خداوند متعال خواستارم.
محمدرضا فرهادیپور
مدیرعامل شرکت بیمه ملت