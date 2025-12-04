خبرگزاری کار ایران
رشد ۱۵۱ درصدی ظرفیت مجاز نگهداری ریسک شرکت بیمه پارسیان

آخرین ظرفیت مجاز نگهداری ریسک شرکت بیمه پارسیان با رشد ۱۵۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به بیش از ۲۵ هزار میلیارد ریال رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی بیمه پارسیان، بر اساس تازه‌ترین اعلام بیمه مرکزی، ظرفیت مجاز نگهداری ریسک این شرکت بر مبنای اطلاعات آخرین صورت‌های مالی مصوب، ۲۵ هزار و ۵۱ میلیارد ریال تعیین شده است.

این در حالی است که ظرفیت مجاز نگهداری ریسک شرکت در سال ۱۴۰۳ حدود ۹ هزار و ۹۵۷ میلیارد ریال بوده است.

بیمه مرکزی تأکید کرده است که بیمه‌گزاران، علاوه بر توجه به ظرفیت مجاز نگهداری ریسک، باید سطح توانگری مالی شرکت‌های بیمه را نیز به‌عنوان یکی از شاخص‌های اصلی ارزیابی مدنظر قرار دهند.

گفتنی است سطح توانگری مالی شرکت بیمه پارسیان در سال ۱۴۰۴ برابر با سطح یک بوده و این شرکت در بالاترین جایگاه ممکن از نظر توانگری مالی قرار دارد.

 

 

