پیام تبریک مدیرعامل بیمه پارسیان به مناسبت گرامیداشت روز بیمه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه پارسیان؛ مجید بنویدی مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت بیمه پارسیان با صدور پیامی روز بیمه را تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

صنعت بیمه در تمامی کشورهای پیشرو، از ارکان بنیادین توسعه اقتصادی و تضمین‌کننده آرامش و ثبات اجتماعی به شمار می‌آید. در میهن عزیزمان نیز، خانواده بزرگ صنعت بیمه با تلاش مستمر و حضور مسئولانه خود، نقش ارزشمندی در حمایت از تولید، پشتیبانی از صنایع و ایجاد امنیت خاطر برای اقشار مختلف جامعه ایفا کرده است. این تلاش خستگی‌ناپذیر، ثمره تعهد، دانش و همت والای تمام فعالان و متخصصان این حوزه است که بی‌وقفه در راستای ارایه خدمات کارآمد و پشتیبانی از بیمه‌گزاران گام برمی‌دارند.

فرارسیدن روز ۱۳ آذر، فرصت مغتنمی است تا از زحمات و خدمات ارزنده تمامی تلاشگران صنعت بیمه قدردانی کنیم؛ عزیزانی که با رویکرد حرفه‌ای و روحیه خدمت‌رسانی، همواره در کنار بیمه‌گزاران و زیان‌دیدگان بوده‌اند.

شرکت بیمه پارسیان نیز، با اتکا به سرمایه‌ای از نیروهای متخصص، توسعه سیستم‌های نوآورانه، و پایبندی به اصول حرفه‌ای، مسیر رشد پایدار و ارتقای کیفیت خدمات خود را با قدرت ادامه داده است.

ما در این مسیر با عزم راسخ، در پی تقویت توان مالی، گسترش خدمات هدفمند و افزایش رضایت ذی‌نفعان هستیم تا سهم مؤثرتری در توسعه صنعت بیمه کشور ایفا نماییم.

ضمن تبریک 13 آذر ماه روز بیمه به تمامی دست اندرکاران و فعالان این صنعت در کشور و بخصوص همکاران پرتلاش بیمه پارسیان اعم از کارکنان و نمایندگان محترم، آرزوی سلامتی، توفیق و کامیابی روزافزون را از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم.

مجید بنویدی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت بیمه پارسیان

انتهای پیام/