پیام تبریک مدیرعامل بیمه پارسیان به مناسبت گرامیداشت روز بیمه
مدیرعامل بیمه پارسیان با صدور پیامی به مناسبت روز ملی بیمه، ضمن قدردانی از تلاش فعالان این صنعت، بر نقش اساسی بیمه در توسعه اقتصادی و ایجاد آرامش اجتماعی تأکید کرد و استمرار رویکرد نوآورانه و تقویت توان مالی این شرکت را مسیر اصلی ارتقای خدمات به بیمهگزاران دانست
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه پارسیان؛ مجید بنویدی مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت بیمه پارسیان با صدور پیامی روز بیمه را تبریک گفت.
متن پیام به شرح زیر است:
صنعت بیمه در تمامی کشورهای پیشرو، از ارکان بنیادین توسعه اقتصادی و تضمینکننده آرامش و ثبات اجتماعی به شمار میآید. در میهن عزیزمان نیز، خانواده بزرگ صنعت بیمه با تلاش مستمر و حضور مسئولانه خود، نقش ارزشمندی در حمایت از تولید، پشتیبانی از صنایع و ایجاد امنیت خاطر برای اقشار مختلف جامعه ایفا کرده است. این تلاش خستگیناپذیر، ثمره تعهد، دانش و همت والای تمام فعالان و متخصصان این حوزه است که بیوقفه در راستای ارایه خدمات کارآمد و پشتیبانی از بیمهگزاران گام برمیدارند.
فرارسیدن روز ۱۳ آذر، فرصت مغتنمی است تا از زحمات و خدمات ارزنده تمامی تلاشگران صنعت بیمه قدردانی کنیم؛ عزیزانی که با رویکرد حرفهای و روحیه خدمترسانی، همواره در کنار بیمهگزاران و زیاندیدگان بودهاند.
شرکت بیمه پارسیان نیز، با اتکا به سرمایهای از نیروهای متخصص، توسعه سیستمهای نوآورانه، و پایبندی به اصول حرفهای، مسیر رشد پایدار و ارتقای کیفیت خدمات خود را با قدرت ادامه داده است.
ما در این مسیر با عزم راسخ، در پی تقویت توان مالی، گسترش خدمات هدفمند و افزایش رضایت ذینفعان هستیم تا سهم مؤثرتری در توسعه صنعت بیمه کشور ایفا نماییم.
ضمن تبریک 13 آذر ماه روز بیمه به تمامی دست اندرکاران و فعالان این صنعت در کشور و بخصوص همکاران پرتلاش بیمه پارسیان اعم از کارکنان و نمایندگان محترم، آرزوی سلامتی، توفیق و کامیابی روزافزون را از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم.
مجید بنویدی
مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت بیمه پارسیان