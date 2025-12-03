امکان ثبتنام در طرح فروش خودرو برقی محصولات سایپا با ارائه حساب وکالتی بانک توسعه تعاون
ثبتنام در طرح فروش خودرو برقی سبد محصولات گروه خودروسازی سایپا با ارائه حساب وکالتی بانک توسعه تعاون امکان پذیر است.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی بانک توسعه تعاون، امکان معرفی حساب وکالتی مشتریان بانک توسعه تعاون جهت ثبتنام در طرحهای خودرویی این شرکت فراهم شده است.
مشتریان بانک توسعه تعاون که حسابهای خود را در این بانک متمرکز کردهاند، میتوانند از طریق حساب این بانک، فرآیندهای مربوط به ثبتنام خودرو را انجام دهند.
شایان ذکر است مشتریانی که متقاضی ثبتنام در طرح فروش میباشند، میبایست از تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ لغایت ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ با مراجعه به سامانه بانکداری مجازی بانک توسعه تعاون به نشانی اینترنتی:
https://vb.ttbank.ir
نسبت به وکالتی نمودن حساب و مسدود نمودن مبلغ ۵ میلیارد ریال اقدام کنند.
بدیهی است تعیین تاریخ رفع مسدودی حساب و یا تمدید مهلت زمانی حساب وکالتی، متعاقباً از طریق اطلاعیههای بعدی از سوی مراجع ذیربط اعلام خواهد شد.