تأکید مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران بر نقش بسیج در فرهنگ‌سازی و تحول سازمانی

کد خبر : 1722621
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در جمع بسیجیان این بانک، ضمن قدردانی از تلاش‌های آنان در ایام جنگ ۱۲ روزه بر نقش‌آفرینی نخبگانی بسیج در تحول سازمانی و پیشبرد مأموریت‌های کلان بانک تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، دکتر افشین خانی مدیرعامل این بانک گفت: جا دارد به همه کسانی که در جنگ ۱۲ روزه در پایگاه و محل کار خود تا پاسی از شب مشغول فعالیت بودند خدا قوت بگوییم.
وی با اشاره به ویژگی‌های متمایز بسیج خاطرنشان کرد: هنر بسیج آن است که افراد مختلف را از هر قشر و سلیقه‌ای جذب کند.
دکتر خانی با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری فضای نخبگانی در بسیج افزود: شاخصه ‌هایی همچون مسئولیت‌پذیری، تعهد و روحیه بسیجی از مؤلفه‌های اصلی بسیجی نخبه است.
وی تصریح کرد: زینت و ویترین بسیج، خود شما بسیجیان هستید و در حوزه فناوری و تحول‌آفرینی باید در خط مقدم قرار بگیرید.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با تاکید بر نقش بسیجیان در پیشبرد امور سازمان اظهار داشت: نخبگان بسیجی باید در حوزه‌های مختلف عملیاتی بانک ورود کرده و برای اصلاح فرآیندها و حل مسائل تخصصی تلاش کنند.
دکتر خانی خاطر نشان ساخت: در تمامی فعالیت‌ها، بسیج باید فرهنگ‌سازی کرده و الگوی سایر کارکنان باشد.
در ادامه این جلسه، مدیر امور حراست بانک توسعه صادرات ایران نیز با اشاره به اهمیت نقش بسیج در ساختار سازمانی اظهار داشت: حرکت‌ در سازمان باید از بسیج آغاز شود و بسیج باید جذب حداکثری داشته باشد و زمینه مشارکت گسترده‌تر نیروها را فراهم کند.

 

