نگاه تازه بانک توسعه صادرات ایران و تامین سرمایه تمدن به دیپلماسی فرهنگی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، شهریار صابری مدیر کل روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران و دبیر جشنواره بین المللی در این نشست با تأکید بر اینکه هدف اصلی برگزاری جشنواره «پول و سرمایه» ایجاد ارتباطی خلاقانه میان اقتصاد و هنر است، گفت: اقتصاد با زندگی همه مردم گره خورده است و کاریکاتور به دلیل مخاطبان گسترده، می‌تواند مفاهیم پیچیده اقتصادی را ساده‌تر و تأثیرگذارتر منتقل کند.



وی افزود: از منظر مسئولیت اجتماعی بانک توسعه صادرات ایران و شرکت تامین سرمایه تمدن تلاش کردند، زمینه ساز گفت و گوی عمومی در حوزه اقتصاد باشند و این جشنواره تلاشی است برای حمایت از هنرمندان توسط دو نهاد مالی که نگاه مسئولانه‌ای به نقش فرهنگی خود دارند.



پیوندی میان اقتصاد و هنر



صابری با اشاره به اهمیت ارتقای فرهنگ و سواد مالی اظهار کرد: افزایش آگاهی عمومی درباره موضوعات مالی از اهداف کلیدی جشنواره است؛ موضوعی که با بهره‌گیری از زبان جهانی کاریکاتور می‌تواند برای عموم مردم قابل‌درک‌تر باشد.

وی همچنین این جشنواره را بستری برای حضور بانک توسعه صادرات ایران در حوزه دیپلماسی فرهنگی دانست و گفت: رویکرد این رویداد تبلیغاتی نیست و نگاه نقادانه کاریکاتور می‌تواند در تقویت سیاست‌های اقتصادی اثرگذار باشد.



در ادامه اسماعیل کاظمی، مدیر جشنواره و مدیر ارتباطات و رسانه تأمین سرمایه تمدن درباره اهداف این رویداد گفت: «در جهان امروز، پول و سرمایه تنها مفاهیم تخصصی اقتصادی نیستند؛ بلکه بر سبک زندگی، فرهنگ، امنیت اقتصادی و روابط اجتماعی اثر مستقیم دارند. از نگاه تمدن، اقتصاد باید از زاویه‌ای انسانی، قابل‌فهم و شفاف با جامعه سخن بگوید و هنر – به‌ویژه کارتون – ابزار مؤثری برای تحقق این گفت‌وگوست.



ایجاد بستری برای ارتقای سواد مالی

به گفته کاظمی، انتخاب قالب کارتون انتخابی آگاهانه بوده است، زیرا این هنر می‌تواند پیچیدگی‌های نظام مالی را با زبانی طنزآمیز، خلاق و قابل لمس برای عموم روایت کند. وی افزود: هدف جشنواره ایجاد بستری برای بازتاب نگاه‌های خلاقانه و انتقادی درباره نقش سرمایه در زندگی امروز و کمک به ارتقای سواد مالی در جامعه است.»

مدیر ارتباطات و رسانه تأمین سرمایه تمدن با اشاره به چشم‌انداز رویداد گفت: برگزارکنندگان این جشنواره تلاش دارند این رویداد را به بستری تبدیل کنند که هنرمندان، اقتصاددانان، دانشگاهیان و نهادهای مالی بتوانند در آن درباره نقش پول و سرمایه در جهان معاصر تبادل نظر کنند.



استقبال فراتر از پیش‌بینی‌ها



این جشنواره در نخستین دوره خود با مشارکت چشمگیر هنرمندان بین‌المللی روبه‌رو شده است. بر پایه اعلام دبیرخانه، تا تاریخ ۸ آذرماه، بیش از ۲۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره رسیده، افزود: این آثار از ۲۴ کشور و چهار قاره ارسال شده و استقبال هنرمندان از این رویداد فراتر از انتشارها بوده است.

بنابراین گزارش؛ مهلت ارسال آثار تا ۳۰ آذر ۱۴۰۴ ادامه دارد و داوری آثار از سوم دی آغاز خواهد شد.



در ادامه این نشست، بهمن عبدی و جواد علیزاده از اساتید کاریکاتور ایران به‌عنوان داوران جشنواره و حمیدرضا مسیبی به‌عنوان دبیر اجرایی جشنواره، به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ دادند.



انتهای پیام/