اعلام شعب کشیک بانک ایران زمین در استان تهران در روز سه شنبه 11 آذر 1404

با توجه به ادامه آلودگی هوا و پایداری جو، در روز سه شنبه 11 آذرماه، شعب کشیک در این استان از ساعت 8:00 صبح تا 13:00 آماده خدمت رسانی به شهروندان پایتخت هستند.

به گزارش ایلنا: امیر اکرم کد ۱۱۰، الهیه کد ۱۱۲، ناصر خسرو کد ۱۱۳، حکیمیه کد ۱۱۹، نظام آباد کد ۱۲۱، رشید تهرانپارس کد ۱۵۰، شریعتی کد ۱۵۳، شهید کلاهدوز کد ۱۶۸، اندرزگو کد ۱۸۷، دروس کد ۱۸۹، یوسف آباد کد ۱۰۱، لبافی نژاد ۱۲۷، انقلاب ۱۱۴، جوادیه ۱۱۷، شهرک قدس ۱۳۵، جنت آباد ۱۵۶، گیشا ۱۸۳، مقدس اردبیلی ۱۸۶، شیخ بهایی ۱۰۹، مرکزی ۵۰۰ و دیجیتال ۲۰۰

مشتریان گرامی می توانند جهت انجام امور بانکی خود از طریق سرویس های بانکداری مدرن (اینترنت بانک، همراه بانک ایران زمین و فراز بانک) استفاده کنند.

همچنین مرکز ارتباط مشتریان بانک ایران زمین با شماره ۰۲۱۲۴۸۰۹ پاسخگوی سوالات مشتریان گرامی خواهد بود.

 

