همکاری بانک توسعه صادرات و شرکت تامین سرمایه تمدن؛ راهبرد جدید در یکپارچگی خدمات مالی
شرکت تأمین سرمایه تمدن با اعلام برنامههای جدید خود برای گسترش ابزارهای نوین تأمین مالی، از رشد قابل توجه داراییها و انتشار اوراق خبر داد. به گفته مدیرعامل این شرکت، همکاری با بانک توسعه صادرات ایران موجب افزایش سرعت تصمیمگیری، گسترش دامنه خدمات مالی و ارتقای کارآمدی شبکه مالی کشور شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی بانک توسعه صادرات ایران، علیرضا ناصرپور، مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه تمدن، در گفتوگو با سایت خبری این بانک با تأکید بر نقش مکمل بانک توسعه صادرات ایران و نهادهای بازار سرمایه در ارائه خدمات مالی گفت: بانک توسعه صادرات ایران و شرکت تأمین سرمایه تمدن در بسیاری از حوزهها فعالیتهای مشترک و تکمیلکننده دارند. بخشی از نیازهای مشتریان از طریق خدمات بانکی و بخش دیگر با ابزارهای بازار سرمایه تأمین میشود و این همکاری، دامنه خدمترسانی را به شکل قابل توجهی افزایش میدهد.
وی افزود: تعامل میان این دو نهاد موجب شده در حوزههایی همچون انتشار اوراق، صدور ضمانتنامه و توسعه زیرساختهای مالی، تصمیمگیریها با همپوشانی و سرعت بیشتری انجام شود. این همافزایی به نفع مشتریان و همچنین کارآمدی شبکه مالی کشور است.
ناصرپور با اشاره به بازبینی سند راهبردی تأمین سرمایه تمدن توضیح داد: در سند جدید، استراتژیهای تعامل با بانک توسعه صادرات ایران و شرکتهای تابعه به طور دقیق تعریف خواهد شد و چارچوب ارائه خدمات مالی یکپارچه مشخص میشود.
وی همچنین به عملکرد شرکت در سال جاری پرداخت و اعلام کرد: دارایی تحت مدیریت شرکت از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. تاکنون بیش از 3250 میلیارد تومان انواع اوراق منتشر شده است که تا پایان سال انتشار اوراق به 6 همت افزایش خواهد یافت .
سود خالص ششماهه شرکت نیز از ۱۵۰۰ میلیارد تومان فراتر رفته و انتظار میرود پایان سال مالی عملکردی بالاتر از پیشبینیها ثبت شود.
ناصرپور در ادامه افزود: برنامه توسعه تعامل با بانک توسعه صادرات ایران در حوزههایی مانند انتشار اوراق، کرادفاندینگ و سایر ابزارهای مالی در دستور کار قرار دارد و امیدواریم نقش بانک در فرآیندهای مشترک بیش از پیش تقویت شود.
وی همچنین جایگاه تأمین سرمایه تمدن در صنعت مالی کشور را تشریح کرد و گفت: شرکت تأمین سرمایه تمدن با ۶۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه، یکی از بزرگترین تأمین سرمایه های کشور است و برنامه رشد سودآوری، افزایش ارزش شرکت و توسعه داراییهای تحت مدیریت با سرعت دنبال میشود.
مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه تمدن به رشد صندوقهای سرمایهگذاری تحت مدیریت شرکت اشاره کرد و افزود:
با ایجاد سقفهای جدید در صندوقهای سرمایهگذاری تداوم اطمینان تمدن، گنجینه زرین شهر، اندوخته توسعه صادرات آرمانی و صندوق طلای تابان تمدن (تابش)، روند رشد صندوقهای سرمایهگذاری شتاب بیشتری گرفته است.
وی همچنین از اخذ مجوز صندوقهای جدید، از جمله صندوق بازنشستگی تکمیلی خبر داد و افزود: در کنار فعالیتهای مالی، تأمین سرمایه تمدن با همکاری بانک توسعه صادرات ایران، برگزاری جشنواره بینالمللی کاریکاتور با موضوع پول و سرمایه را نیز آغاز کرده که بازتاب گستردهای در محافل هنری داخلی و بینالمللی داشته است.