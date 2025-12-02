خبرگزاری کار ایران
اعلام شعبه کشیک بانک توسعه صادرات ایران در روز سه شنبه 11 آذر ماه

شعبه مرکزی بانک توسعه صادرات ایران به عنوان کشیک در تهران طی روز سه شنبه، یازدهم آذرماه آماده ارایه خدمات به مشتریان خواهد بود.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، با عنایت به اطلاعیه شورای هماهنگی بانک‌ها و استانداری تهران در پی تداوم آلودگی هوا، شعبه مرکزی بانک توسعه صادرات ایران به عنوان کشیک در تهران طی روز سه شنبه، یازدهم آذرماه از ساعت ٧:٣٠ تا ١٣:٣٠ آماده ارایه خدمات به مشتریان خواهد بود.
نحوه فعالیت شعب این بانک در استان‌های دیگر بر اساس تصمیم استانداری‌ها و مراجع ذی‌صلاح استان تعیین می‌شود.

 

