اعلام لیست شعب کشیک بانک توسعه تعاون در روز سهشنبه 11 آذرماه در استان تهران
لیست شعب کشیک بانک توسعه تعاون جهت ارائه خدمات بانکی در روز سهشنبه 11 آذرماه در استان تهران اعلام شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون؛ بنابر اعلام مدیریت امور شعب بانک توسعه تعاون، تمامی شعب بانک در این استان (بهجز شهرستانهای فیروزکوه، ملارد، رباط کریم دماوندو پردیس) تعطیل است. همچنین واحدهای پشتیبان ستادی به منظور خدمترسانی به امور ضروری مشتریان دایر هستند.
بر این اساس، لیست شعب کشیک استان تهران در روز سهشنبه ۱۱ آذرماه شرح زیر اعلام میشود. شایان ذکر است که ساعت فعالیت شعب کشیک همچون روزهای عادی خواهد بود.
لیست شعب کشیک بانک توسعه تعاون استان تهران در روز سهشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ به شرح زیر است:
شعبه ولیعصر
شعبه مفتح
شعبه توحید
شعبه پونک
شعبه نارمک
شعبه ملاصدرا
شعبه خیام
شعبه ترهبار
شعبه طالقانی
شعبه شمیران
لازم به ذکر است شعب شهرستانهای استان تهران طبق روال عادی فعال خواهند بود. ساعت کاری شعب کشیک نیز طبق روال عادی است.
از مشتریان گرامی خواهشمندیم حتیالمقدور از خدمات غیرحضوری و برخط بانک بویژه بانکواره استفاده کنند.