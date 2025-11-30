استقبال هنرمندان ۲۳ کشور از نخستین جشنواره بینالمللی کاریکاتور «پول و سرمایه
نخستین جشنواره بینالمللی کاریکاتور «پول و سرمایه» که با ابتکار بانک توسعه صادرات ایران و شرکت تأمین سرمایه تمدن برگزار میشود، با مشارکت کمسابقه هنرمندان از چهار قاره جهان همراه شده و با دریافت آثار خلاقانه از سراسر جهان، توجه گسترده جامعه هنری و مالی بینالمللی را به خود جلب کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی بانک توسعه صادرات ایران، این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ دانش مالی و تقویت روایتگری هنری در حوزه اقتصاد طراحی شده و تاکنون آثار ارزشمندی از هنرمندان ۲۳ کشور دریافت کرده است. آثار رسیده، با نگاهی نوآورانه به موضوعات مالی، نمایشدهنده تنوع فرهنگی، خلاقیت تصویری و تلاقی هنر و اقتصاد در قالب روایتهای بصری هستند.
تا تاریخ ۸ آذرماه، هنرمندانی از کشورهایی همچون ایران، چین، اندونزی، عراق، عربستان سعودی و ترکیه در قاره آسیا، همچنین بلژیک، بلغارستان، کرواسی، آلمان، ایتالیا، نروژ، لهستان، رومانی، روسیه، صربستان، مونتهنگرو و اسپانیا از اروپا، به همراه هنرمندانی از آرژانتین، شیلی، کوبا و مکزیک در قاره آمریکا و نیز مراکش از آفریقا، آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کردهاند.
این گستره مشارکت، نشاندهنده استقبال جهانی از مفاهیم مالی و اقتصادی در قالب کاریکاتور و نقش هنر در بیان خلاقانه موضوعات تخصصی اقتصاد است.
بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، هنرمندان میتوانند تا ۳۰ آذر ۱۴۰۴ با مراجعه به سایت رسمی جشنواره به نشانی: mocacartoonfest.com ، آثار خود را ارسال کنند. آثار برگزیده در نمایشگاهی بینالمللی عرضه و از هنرمندان منتخب تقدیر خواهد شد.