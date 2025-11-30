اعلام شعب کشیک بانک توسعه صادرات ایران در روزهای 9 و 10 آذر ماه در تهران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران؛ با عنایت به اطلاعیه شورای هماهنگی بانک‌ها و استانداری تهران در پی تداوم آلودگی هوا، نحوه فعالیت شعب تهران و واحدهای ستادی پشتیبان بانک توسعه صادرات ایران در روزهای 9 و 10 آذرماه به شرح زیر اعلام می‌شود:

واحدهای ستادی پشتیبان شعب جهت ارائه خدمات به شعب استان‌ها و شعب کشیک تهران با ظرفیت ۳۰ تا ۵۰ درصد حسب اعلام بالاترین مقام واحد از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰ فعال هستند.

شعب کشیک بانک در تهران:

یکشنبه 9 آذرماه: شعب میرداماد و سعادت آباد

دوشنبه 10 آذرماه: شعب بلوار کشاورز و تجریش



نحوه فعالیت شعب در استان‌های دیگر براساس تصمیم استانداری‌ها و مراجع ذی‌صلاح استان تعیین می‌شود.

