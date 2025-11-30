اعلام شعب کشیک بانک توسعه صادرات ایران در روزهای 9 و 10 آذر ماه در تهران
با عنایت به اطلاعیه شورای هماهنگی بانکها و استانداری تهران در پی تداوم آلودگی هوا، نحوه فعالیت شعب تهران و واحدهای ستادی پشتیبان بانک توسعه صادرات ایران در روزهای 9 و 10 آذرماه اعلام شد.
شعب کشیک بانک در تهران:
یکشنبه 9 آذرماه: شعب میرداماد و سعادت آباد
دوشنبه 10 آذرماه: شعب بلوار کشاورز و تجریش
نحوه فعالیت شعب در استانهای دیگر براساس تصمیم استانداریها و مراجع ذیصلاح استان تعیین میشود.