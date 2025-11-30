اعلام لیست شعب کشیک بانک توسعه تعاون در روزهای یکشنبه و دوشنبه 9 و 10 آذرماه در استان تهران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون؛ بنابر اعلام مدیریت امور شعب بانک توسعه تعاون، تمامی شعب بانک در این استان (به‌جز شهرستان‌های فیروزکوه، ملارد، رباط کریم دماوندو پردیس) تعطیل است. همچنین واحدهای پشتیبان ستادی به منظور خدمت‌رسانی به امور ضروری مشتریان دایر هستند.

بر این اساس، لیست شعب کشیک استان تهران در روزهای یکشنبه و دوشنبه ۹ و ۱۰ آذرماه به شرح زیر اعلام می‌شود. شایان ذکر است که ساعت فعالیت شعب کشیک همچون روزهای عادی خواهد بود.

لیست شعب کشیک بانک توسعه تعاون استان تهران در دو روز آتی به شرح زیر می‌باشد:

یکشنبه ۱۴۰۴/۰۹/۰۹

شعب فاطمی، قرنی، کاشانی، سعادت‌آباد، تهرانپارس، پاسداران، امام زاده حسن، شهرری، پونک ،جمهوری و ایران‌خودرو

دوشنبه ۱۴۰۴/۰۹/۱۰

شعب توانیر، هویزه، انقلاب، شهران، پیروزی، میرداماد، آزادی، شهید رجایی، وصال شیرازی و فردوسی

از مشتریان گرامی خواهشمندیم حتی‌المقدور از خدمات غیرحضوری و برخط بانک بویژه بانکواره استفاده کنند.

انتهای پیام/