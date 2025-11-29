بازدید نماینده گناباد و بجستان از شعبه مشهد بانک توسعه صادرات ایران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی بانک توسعه صادرات ایران؛ دکتر محمدپور عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی با هدف بررسی وضعیت ارائه خدمات مالی به صادرکنندگان، ارزیابی چالش‌های فعالان اقتصادی شرق کشور و آشنایی مستقیم با ظرفیت‌ها و عملکرد شعبه مشهد بانک توسعه صادرات ایران از این شعبه بازدید کرد.



در این دیدار حامد گرجستانی رئیس شعبه مشهد بانک توسعه صادرات ایران گزارشی جامع از روند رشد عملکرد این بانک در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ ارائه داد.

وی با تشریح دستاوردهای بانک در حوزه‌های تسهیلات صادراتی، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان صادرات‌محور، تقویت خدمات ارزی و افزایش تعامل با بنگاه‌های تولیدی استان، اظهار داشت: شعبه مشهد آماده است تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اعتباری و ارزی بانک، نقش مؤثر‌تری در توسعه صادرات غیرنفتی استان ایفا کند.



در ادامه، دکتر محمدپور ضمن ابراز خرسندی از روند رو‌به‌توسعه فعالیت‌های بانک توسعه صادرات ایران، بر لزوم تقویت حمایت‌های قانونی و بودجه‌ای از بانک تخصصی صادرکنندگان تأکید کرد.

وی گفت: توجه به مطالبات و نیازهای فعالان اقتصادی حوزه انتخابیه، به‌ویژه تولیدکنندگان و صادرکنندگان، نیازمند هماهنگی همه‌جانبه میان مجلس، دولت و نظام بانکی است.

وی افزود: بانک توسعه صادرات ایران یکی از ابزارهای مهم کشور برای رونق صادرات غیرنفتی است و باید با رفع موانع ساختاری، حمایت بیشتری از آن صورت گیرد.



در این نشست همچنین مهم‌ترین درخواست‌ها و دغدغه‌های صادرکنندگان استان خراسان رضوی در زمینه تامین سرمایه در گردش، تسهیل ضمانت‌نامه‌ها، توسعه خطوط اعتباری و رفع مشکلات نقل‌وانتقالات ارزی و... مطرح و بررسی شد.

در پایان این بازدید، نماینده مردم گناباد و بجستان، ضمن قدردانی از عملکرد شعبه مشهد، بر تداوم تعاملات و پیگیری مسائل فعالان اقتصادی در مجلس شورای اسلامی تأکید و آمادگی خود را برای حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای بانک توسعه صادرات ایران اعلام کرد.



انتهای پیام/